【得獎名單】etnet賞意大利葡萄汽酒乙支

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：



John Lam

Kuma Lee

Juninho Kwok

MiMI Yeung

Ming Chan





備注：

- 得獎者將獲得意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支(只限堂食)

- 將經電郵通知得獎者領獎詳情

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南海一號

香港尖沙嘴彌敦道63號iSQUARE國際廣場30樓

電話： 2487 3688 / Whatsapp: 6903 9586

訂座: https://bit.ly/3LrzKds

Facebook: https://www.facebook.com/Nanhai.no1

IG: https://www.instagram.com/nanhai.no1/

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活動條款及細則:



- 活動將於2024年7月23日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

- 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

- 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

- 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的40名參加者將隨機獲得價值HK$630 意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (名額40個） (只限堂食)，參加者不得異議。

- 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

- 領獎詳情將會電郵通知得獎者

- 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

- 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

- 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

- 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。