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29/07/2024

貴州大食遊（一）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　高鐵通車後，真爽，以前要捱幾日車才能到的地方，如今幾小時已「殊」聲抵達。

 

　　例如景色如畫的貴州，只五個多小時搞掂，早上十點半開車，沿途吃個午餐，看看窗外風景（尤其經桂林，可欣賞甲天下的山水！ ），小睡片刻，再玩玩手機，轉眼已到。

 

高鐵往貴州，經桂林，可遠眺其山水。

 

　　今次旅程，多次遇上食神，連第一頓車上的午餐，本毫無期望，也真箇食出彩虹。

 

　　旅行社「緻優悠」東主Yvonne Lee 極細心，早早為大家訂下超美味的特製餐盒，我要的是老壇酸菜牛肉荷葉蒸飯，一打開，先攻入鼻的是荷葉香，牛肉軟嫩新鮮，滿是肉汁，非常優質。第一頓已如此滿意，可說是開了個「靚頭」。

 

「緻優遊」負責人李小姐極細心，預先安排的車上午餐，美味程度超出期望。

 

　　晚餐在「翠薇小院」。

 

　　此店每道菜的擺設，皆見大廚心思。最好味是菌菇養生黑豆花。黑黑的豆乾，帶著濃郁的香味，令人驚嘆是全沒有肉，但卻吃出肉質及肉汁之感，豆腐件件入味，一啖爆汁，爽！

 

翠薇小園出品極具視覺享受，招牌菜菌菇養生黑豆花，更是驚喜之作。

 

　　另外，嗜辣的必定要試三椒鍋魚，內有曹辣椒、燒辣椒及小乾辣椒。三辣調製的辣油，辣到飛起。我一件入口即標汗，不過，既來之，則辣之，努力幹掉最嫰滑的魚頭。

 

 

　　此店的缺點，為只有踎廁，長者極之不便，十分為難，望速改善。

 

翠薇小院

地址：貴州省貴陽市南明區新華路翠微巷4號

電話：0851-886-21688

 

　　翌朝進軍國家重點風景名勝區——黃果樹大瀑布。進入景區前，先醫肚，就在附近的黃果樹迎賓館餐廳，相當平民化，菜式味道皆普通，但可收貨。不過，有一道炒飯，非常堅，乃牛肝菌火腿炒飯，屬此處鎮店出品。先上一個燒紅的大砂窩，內裏有我未見過的長條米白飯，上鋪香噴噴炒過的牛肝菌及貴州煙燻火腿，另加青豆乾葱乾蒜等。然後由一非常健碩的女服務員在客人面前炒呀炒，一面炒，一面升出濃濃的飯、肉及菌混合的香味，真箇是冇得頂。小弟長年戒飯也沒法忍口，連清兩碗，再叫一聲——好！

 

黃果樹迎賓館菜式普通，但一味牛肝菌火腿炒飯，降服所有奄尖客人。

 

黃果樹迎賓館餐廳

地址：貴州省黃果樹景區貴黃公路18號

電話：0851-322-24666

 

　　來到貴州，每餐都有一味難忘菜式。第二日晚餐店名「侗家田園」，也是「十濁一清」格局，全晚上枱的，皆平平無奇，直至⋯⋯來了一碟片得薄薄的羊仔肉，單睇其刀功及色澤，已知肯定高檔貨，完全冇得輸。

 

　　貴州著名羊多，理所當然揀手貨也多。先滾一窩粥水，再由穿古裝女服務生以熟練手勢，慢慢將一片又一片極品羊肉放粥內，輕灼十秒八秒已掂，趁仍燙口，個個急急「隊」幾件，全部老友嘩嘩連聲，因這種級數鮮嫩軟綿的即劏羊，勿講香港，相信全國都罕有，是晚高潮，正正在此。

 

粥油白灼綿羊，新鮮嫩滑滿肉汁，全餐高潮在此。

 

侗家田園

地址：貴州省貴陽市觀山湖區金陽南路景怡苑小區

電話：0851-855-58123

 

 

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