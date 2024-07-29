FX MONDAY｜日本加息預期升溫 日圓弱轉強？｜國際金價仲有得升？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

日本央行(BOJ)將於本周三(31日)議息，市場預期加息0.1%的可能性為70%，加上7月東京房價租金再創新高，日央行加息屬勢在必行？如何預測日圓走勢？美國聯儲局將於同日公布議息結果，目前商業融資困難，或增加聯儲局減息意欲？今年減息三次機會有多大？上星期烏克蘭外長訪華，市場推測中國或能促成巴勒斯坦內部大和解，令俄烏戰爭有可能提早結束，國際金價走勢或受壓？

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