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29/07/2024

FX MONDAY｜日本加息預期升溫 日圓弱轉強？｜國際金價仲有得升？

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嘉賓：博威環球投資業務發展部主管　毛偉廉

 

　　日本央行(BOJ)將於本周三(31日)議息，市場預期加息0.1%的可能性為70%，加上7月東京房價租金再創新高，日央行加息屬勢在必行？如何預測日圓走勢？美國聯儲局將於同日公布議息結果，目前商業融資困難，或增加聯儲局減息意欲？今年減息三次機會有多大？上星期烏克蘭外長訪華，市場推測中國或能促成巴勒斯坦內部大和解，令俄烏戰爭有可能提早結束，國際金價走勢或受壓？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/PLWir8SY514

 

►把時間軸拉到01:44開始 — 節目開始

 

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