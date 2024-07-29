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29/07/2024

台灣即食麵排名Top 10！老媽拌麵、阿舍食堂各有2款入選！KiKi麵竟然無份？邊3款香港都買到？

#排名 #台灣 #即食麵 #排行榜 #台灣美食 #親民美味
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Text: Sammy Leung

　　《The Ramen Rater》不時都會公布即食麵排名，之前就介紹過全球的即食麵排名，今次就到台灣了，到底哪一款台灣即食麵會是第一名呢，在香港又買不買到？即睇結果！

延伸閱讀：

全球即食麵排名2024出爐！百勝廚叻沙、老媽拌麵入選！港人超愛營多麵排第幾？

 

台灣即食麵│第10名.來拌麵：椒麻醬香

 

　　第10名是漢來美食的「來拌麵：椒麻醬香」。寬麵煙韌，配上醬香肉臊及微辣的紅油，散發著淡淡的椒麻香。不過這款拌麵在香港較難找到，大家下次台灣可以留意。

 

圖片來源：漢來美食

 

台灣即食麵│第9名.芥末堅果珍珠拌麵

 

　　第9名是老媽拌麵的「芥末堅果珍珠拌麵」。一聽名字就知十分新奇，這是老媽拌麵和人氣手搖「春陽茶事」跨界聯名的，每一口都吃的到芥末、堅果、珍珠香氣及口感令層次豐富。不過，因為連在老媽拌麵官網上都買不到這款拌麵，可能大家要在網上再找找。

 

圖片來源：老媽拌麵

 

台灣即食麵│第8名.雞肉飯風味乾拌麵

 

　　第8名是小夫妻拌麵的「雞香肉飯風味乾拌麵」，這份拌麵復刻了嘉義文化小吃美食「雞肉飯」，配合獨門的醬油，啖啖都有蔥酥爆雞肉飯的味道。如果想試的話，可以看看台灣的屈臣氏網店及康是美。

 

圖片來源：watsons

 

台灣即食麵│第7名.泰式綠咖哩雞

 

　　第7名是小廚師慢食麵「泰式綠咖哩雞」。「泰式綠咖哩雞」是道地的泰式綠咖哩風味，這款拌麵除了可以乾拌外，仲可以做成湯麵。食落有鮮嫩雞肉及泰國茄子，辣得來很清爽。

 

圖片來源：小廚師慢食麵

 

台灣即食麵│第6名. 蒟蒻杯麵

 

　　第6名是面相館的「蒟蒻杯麵」，蒟蒻麵低卡又高纖，用了椒麻拌醬後，食到香辣又不會太肥膩。這款可以在HKTV Mall上買到！

 

圖片來源：HKTVMALL

 

下一頁：台灣即食麵排名

 

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