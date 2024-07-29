巴黎奧運2024 | LVMH、Hermes贊助、吉祥物「自由帽」、法國隊的潮服！巴黎奧運是一席流動的時尚、藝術與歷史盛宴

2024年的巴黎奧林匹克運動會將於7月26日至8月11日舉行，成為全球矚目的體育盛事。這次奧運會也是自1924年巴黎奧運以來的百年之後，再次在巴黎舉辦。

巴黎奧運作為世界體育和運動界的頂級盛事，不僅是體育競技的盛宴，也是展示時尚之都獨特魅力的絕佳機會。法國巴黎一直以優雅且不失時尚的設計理念受到全球青睞。

例如，這次奧運會的會徽首次融入了人臉形象，吉祥物代表著自由之理想，視覺形象則以象徵手法呈現，圖示成為了榮譽勳章。此外，眾多頂級藝術家和奢侈品品牌共同打造的奧運及殘奧產品，更凸顯了法國無與倫比的時尚感。

由奢侈品集團 LVMH 贊助，各大品牌不僅為運動員提供頂級裝備，還展示了法國在時尚和工藝方面的卓越追求，呈現出一場融合藝術、文化和體育，跨越地域和民族，同時突顯當地特色的盛會。就連法國馬術隊的馬具，也由HERMES提供，毫無疑問，背靠各大時尚品牌的巴黎奧運會，會是奧運史上最時髦的一屆。

象徵自由的奧運吉祥物Paris Olympic Games Mascot

巴黎奧運會和殘奧會的官方吉祥物Phryges 的設計靈感，源於擬人化的法國傳統「自由帽」 Bonnet Phrygien。「自由帽」曾是法國大革命時期普遍佩戴的紅色小帽，其錐形設計、向前突出的帽尖都極具特色。

Bonnet Phrygien最初由小亞細亞的弗裏吉亞人佩戴，到羅馬時代成為奴隸解放的標誌。而在法國大革命中，更成為自由的象徵。世界名畫《自由引導人民》中，高舉法蘭西國旗的女性佩戴的，正是Bonnet Phrygien。

為延續會徽的設計理念，巴黎奧運會和殘奧會的吉祥物均選用「自由帽」，僅在部分細節有微妙的差異，既體現著包容和諧的精神、更代表著自由、信念和理想。

法國隊的奧運時裝周 Paris Olympic Fashion Week

作為東道主，法國隊的奧運戰袍，給人一種他們不是要舉辦奧運，而是舉辦時裝周的感覺。首先亮相的是選手開閉幕式上的禮服，就是有點像在銀行工作。畢竟操刀的Berluti，是因手工藝出色而拿下男士頂奢地位的品牌。

這次它為運動員設計的燕尾服套裝，也保持了一慣的Old Money優雅。夜藍色的外套、漸變色的領口，再加上白色的絲棉襯衫，看起來既讓人秒想到法國國旗，又不像行走的國旗。女運動員可以自由選擇搭配半裙或褲裝。每個人還可以根據喜好，選擇穿皮鞋或者運動鞋。

區別於燕尾服的端莊，運動服看起來更加清新。法國國旗三色以漸變暈染的方式融入到服裝上，被無數網友誇讚好看，想買！

完美融合的奧運手繪海報Paris Olympic Games Poster

巴黎奧運會和殘奧會的官方海報，出自超現實主義插畫師Ugo Gattoni花費四個月時間，累計投入2,000小時傾力打造。

海報採用獨特的雙連畫設計，既可以單獨欣賞，也可以並排放置，完美融合，共同構成完整畫面。標誌「奧運會」和「殘奧會」以前所未有的方式緊密相連。

海報背景由體育場構建而成的，以細膩的筆觸，描繪了充滿活力的世界之城，在有限畫幅之內融入整個巴黎的標誌性景觀，把體育場構建成色彩斑斕的烏托邦。

從繪有奧林匹克運動口號Citius, Altius, Fortius - Communiter（更快、更高、更強——更團結）的跳板俯瞰，這座烏托邦之城如同令人讚嘆的圖形藝術：29個奧運項目和18個殘奧專案巧妙融入圖案和建築中，展現運動的無限魅力和絕對包容，宏大的構圖、豐富的細節，這張海報完美刻畫了巴黎的精神，如同海明威的名言「巴黎，是一席流動的盛宴」。