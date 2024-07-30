水淹高雄，綠營防洪豪言破功

台灣南部的高雄是香港遊客旅遊熱門城市之一，當地遊客多達近四成來自港澳，所以港澳民眾應該對此地並不陌生。不過，上周颱風格美帶來豪雨，讓高雄竟然成為「水都」，街道變成河流，近期進行大規模清淤和整建市容，暫時不宜到訪。

高雄誇張的水浸畫面躍上外國傳媒，在島內更引發不少輿論和在野黨指責，因為全台砸最多錢治水的地方竟然淹得如此淒慘，當局難辭其咎。之所以引起普遍批評，在於民進黨當局2021年推出高達8800億新台幣的「前瞻計劃」，美其名用於基建和治水防洪，真正目標卻是瞄準2022年「九合一地方選舉」，藉由大量分配經費收買民心、鞏固綠營執政縣市票源，也就是所謂的政策賄選。全台21個縣市中，民進黨在地方執政的縣市只有7個，卻分得近一半預算，其中高雄更獨獲1265億新台幣奪冠，經費是當時民眾黨執政的台北市七倍之多。

高雄雖花大筆經費治水，一場豪雨仍令到處水浸。（圖片由作者提供）

收了那麼多預算，綠營當然轟轟烈烈對外宣傳大搞防洪建設，市長陳其邁更聲稱高雄是一座「海綿城市」，意思是不管下多大的雨，防洪設施都能像海綿一樣把水吸收，不會淹水。不過，一場豪雨卻讓這些宣傳伎倆全部破功，更讓民眾質疑治水預算到底花到哪裏？

民眾從電視和社交媒體看到，市區街道洪水高到可以把私家車浮起來漂走，亦有民眾追著被水沖走的電單車。市區內不少大樓居民，努力安裝防洪板，企圖阻止洪水沖進地下停車場，自力拯救愛車。鬧區街道更變成黃泥滾滾的河流，不少人游泳撈魚，苦中作樂。過往綠媒總愛以幸災樂禍的角度報道大陸的水災畫面，一個都不少的出現在高雄。

市區水浸，大樓居民只好合力安裝防洪板擋水自救。（圖片由作者提供）

如果這次水災發生在藍營執政縣市，首長一定被罵到永不超生，綠營甚至會動用司法機關調查，目的就是讓藍營縣市長下一屆無法當選。但事件發生在綠營大票倉，果真依照島內的政治生態，發展迥然不同。

賴清德在水災第二天前往高雄視察，稱讚這次水退速度比當年莫拉克颱風快，甚至說當年水淹一層樓高，而他發表講話的旗山地區這次水深只有30公分。事實上，高雄水災水深最高的是知名旅遊景點田寮月世界，那裏變成「水世界」，水深達兩層樓高。

高雄市長陳其邁將責任歸咎於極端氣候，認為一兩天內下了一年的雨量，規避市府治水失敗、防洪不力的責任。

2010年高雄亦因颱風造成「919水災」，時任民進黨籍市長陳菊，不但沒有在現場勘災，而是在官邸休息，還將治水責任推給國民黨執政的「行政院」，指摘傳媒罵錯人。

國民黨籍韓國瑜2018年當選、短暫擔任高雄市長被罷免前，以清除排水渠道污泥和雜物預防淹水，被當時綠營議員譏笑為不切實際。這次水災後有國民黨議員貼出下水道清理出大量飲料空樽等雜物照片，反映出綠營只著重花大錢搞建設塑造形象，卻無心進行最基本但不討好的基礎設施維護，讓基建都是金玉其外。

下水道堆滿垃圾，怪不得雨水排不出去四處淹水。（台北市議員游淑慧fb圖片）

不過，也不得不稱讚綠營會選舉，善於對民眾洗腦，經歷如此嚴重的水災，南部民眾仍然歸罪雨量太大，而非防洪設施無效。

在島內流傳一則笑話，批南部選民尤其台南、高雄和屏東的，只看顏色、不問能力，綠營就算推個西瓜出來（西瓜皮是綠色）都會當選。這次南部水災，再度驗證了這個雖是開玩笑但有高度真實性的說法。