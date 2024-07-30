  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

30/07/2024

KK星期二｜蒙牛乳業曾挫近7% 摩通狠劈目標價逾五成｜喜力為潤啤減值74億港元

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #業績 #蒙牛乳 #啤酒股 #內需股 #02319 #52周低 #00291 #01313 #華潤建材 #耐世特 #01316 #商湯 #00020 #快手 #01024 #00883 #金蝶國際 #中海油 #00268
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　全球第二大啤酒製造商喜力由盈轉虧，上半年蝕約8億港元，公司表示內地消費需求疲軟，影響其持股華潤啤酒(00291)的估值，就此減值74億元港元，對潤啤股價影響有多大？摩通狠削蒙牛乳業(02319)逾五成並下調其評級，主要因為市場需求疲軟、缺乏新產品推動銷售等因素，股價今早一度挫近7%，低見12.56元，如何判斷公司前景？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/KLP-ZArfw3U

 

►把時間軸拉到01:20開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #業績 #蒙牛乳 #啤酒股 #內需股 #02319 #52周低 #00291 #01313 #華潤建材 #耐世特 #01316 #商湯 #00020 #快手 #01024 #00883 #金蝶國際 #中海油 #00268
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk