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30/07/2024

巴黎奧運 | TVB鍾志光幾乎全日坐鎮奧運節目！網民擔心其身體負荷：佢唔使瞓覺咩！鍾Sir咁回應

#娛樂 #奧運會 #巴黎 #TVB #ViuTV #晴報文章 #鍾志光 #陳安立 #強尼 #演員 #電視台 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　巴黎奧運如火如荼，香港四家電視台TVB、HOYTV、RTHK同VIUTV都幾乎全天候報道奧運的賽事和消息，大家爭取收視都出盡招數。TVB鎮台體育主持鍾志光（鍾Sir）由上周五晚開始就領軍主持今屆巴黎奧禮的開幕禮，至今幾乎每一節的奧運節目都見到他坐鎮，連網友們都忍不住討論，「佢唔使瞓覺呀咩？」

 

 

　　現年62歲的鍾志光先後主持過合共九屆奧運會，對體育運動熟悉，而且直播經驗老到，今屆巴黎奧運再次成為「鎮台之寶」。鍾Sir率領一眾老、中、青的主持人為觀眾送上不同的競賽直播。不過有眼利的觀眾就發現，鍾Sir由首晚開幕禮開始，幾乎每個奧運節目都有現身主持，反而旁邊就換上不同的年輕主持，陪伴完大家經歷江旻憓奪金的激動時刻，連同頒獎禮升上香港特區區旗儀式後，幾乎天光才收工。而翌日12點15分，他又坐定定主持「2024巴黎奧運 全城聚焦」節目，隨後的下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」、7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」及11點45分的「2024巴黎奧運 重點直擊」都是有他的現身，而且直踩到凌晨5點。

 

　　未有計算準備資料、化妝整頭、交通時間，單是當日鍾Sir直踩至少17個小時，相當驚人。而其他電視台大部分都採用「換人」接力，ViuTV早更是陳安立、夜更是強尼，而HOYTV都有陳欣欣、徐嘉樂、劉健基、吳毅豪等輪流上場。鍾Sir接受本網電話訪問，對於網友們擔心他的身體負荷，他表示：「謝謝關心，呢幾日都有做曬所有奧運節目，不過每日都有兩個鐘頭瞓，開定咗之後會好啲，唔使每節都做！」

 

 

轉載自: 晴報

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