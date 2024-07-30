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30/07/2024

林家棟林海峰錄廣播劇《微涼之夏》BL味濃！呂爵安林家謙做少年版！Edan打林家謙助入戲

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　　商業電台為慶祝今年開台65周年，將會有一連串大搞作，其中一項，則是大型的廣播劇。下周一（8月5日）隆重推出台慶廣播劇《微涼之夏》，特別邀得影帝林家棟首度獻聲，夥拍台柱林海峰分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版，演繹一段糾纏近60年的故事，甚有BL味道。

 

 

　　這個廣播劇，全劇共20集，8月5日起於www.881903.com 及 HKToolbar凌晨12時率先播出，叱咤903 早上10時及雷霆881 晚上10時播放。廣播劇《微涼之夏》匯集了多位曾效力商台的經典靚聲DJ，當中包括：鄭丹瑞、林珊珊、陳輝虹、郭靜、鍾雪瑩等；另外，影后級林嘉欣亦夥拍葛民輝及一眾商台現役DJ上陣。至於一眾歌手，包括：張敬軒、鄧麗欣、馮允謙、陳蕾、陳卓賢、周殷廷、黃妍、何啟華、Fatboy、魏浚笙、林愷鈴、Sinnie@LollyTalk，亦為商台65周年廣播劇特別獻聲演出，分別演繹多個與電台節目有關的單元故事，喚起聽眾65年來深刻難忘的回憶。

 

 

　　首次參與長篇廣播劇的林家棟，指今次《微涼之夏》對他有很特別的意思：「因為年少嘅時候都係聽住電台節目成長，而今次故事嘅時間線很長，由70年代延伸至2024年，同香港人息息相關，而且故事包含多種情感，有親情、愛情、不為人接受嘅師生戀、隱晦嘅男人友誼等，我一路睇劇本，一路湧現咗好多回憶。今次仲要係幾代人一齊參與，更特別有意義。」身為影帝的家棟對於第一次正式參演廣播劇，坦言覺得很有挑戰性：「廣播劇同演戲好唔同，喺咁細嘅錄音室裏面，要擴闊想像空間，幻想唔同嘅情景、對手嘅語氣、狀態同埋情緒，無道具協助之餘，又唔知後製音效點做，講真都幾有難度。」

 

 

　　廣播劇《微涼之夏》是林家棟與林海峰首次合作，二人更特別為廣播劇拍攝宣傳照及預告片。林家棟笑指林海峰在廣播界是他的前輩：「對住阿Jan真係戰戰兢兢，睇下點樣可以配合到佢。」對於二人劇中的關係，家棟透露：「收到劇本時，我覺得我同阿Jan嘅對白有啲曖昧，疑似無疾而終，所以正式錄音時就問編劇月巴氏，佢只係笑而不語。其實人生難免總有遺憾，我同阿Jan嘅感情，就代表著一份男人情誼嘅遺憾 。」

 

 

　　《微涼之夏》另一位主角林海峰對於今次的合作既興奮又失望，林海峰解釋：「之前無機會同家棟一齊工作，今次係一個好難得嘅機會。眾所周知家棟對劇本及對白嘅要求好高，家棟會研究劇情讓角色更立體，而我就係平面嘅，大聲啲就係進取啲，細聲啲就係文靜啲。好好玩係因為太耐無做廣播劇，唔好玩就係因為唔夠喉，同家棟嘅對戲太少，所以我係好興奮，但又好失望。」

 

 

　　飾演林海峰少年版的林家謙，透露廣播劇《微涼之夏》是首度與呂爵安正式合作：「我同Edan係『脆友』（社交媒體Threads的朋友），有個稱號叫『喃親呂愛』，之前講笑話拍番套劇，點知而家率先做咗呢套劇嘅聲音版。」家謙指錄廣播劇時都遇到很大挑戰，更與Edan有肢體碰撞：「今次做佢學弟，由細識到大，二人之間會有少少BL感覺。同埋我之前啲角色都好木獨，今次要有多少少起伏，反應又要誇張少少。有段劇講我被人打要大嗌，我覺得好尷尬，跟住叫Edan打我幫我入戲，所以錄音過程就出現咗肢體碰撞。」

 

 

　　呂爵安飾演林家棟的少年版，Edan指並不是第一次接觸廣播劇：「小六時代表學校參加校外比賽，更奪得『最佳男廣播員』。不過大家都知道我咬字差，花姐要我事前逐句逐句錄俾佢聽。錄音嗰陣有好多專業人士在場，大家又點會放過我，出名鍾意執字嘅林家謙都忍唔住出聲。」有演戲及主持經驗的Edan，坦言今次入錄音室卻十分緊張：「明明平日講嘢係好自然，但一見到錄音室嘅紅燈一著，就非常緊張，好似唔識講嘢咁。廣播劇只係利用聲線塑造情感，同拍戲真係好唔同，係一次好難忘嘅體驗。」

 

轉載自: 晴報

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