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30/07/2024

鄧紫棋內地巡迴演唱會被怪蟲纏身！多隻爬到胸口腰間嚇到尖叫求救！網民：頭紗上也有不少

#演唱會 #娛樂 #昆蟲 #東張西望 #鄧紫棋 #歌手 #哈爾濱 #影視娛樂
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　　宇宙G.E.M.鄧紫棋多年在內地發展， 去年起展開她的世界巡迴演唱會《I AM GLORIA》，近日就去到哈爾濱進行演出。人氣多年高企的她，果然受歡迎，現場座無虛席之餘，亦惹來「狂風浪蝶」直頭撲埋身。

 

 

　　連日來，都在社交平台見到，鄧紫棋演唱會的精華片段和靚相，好多套衫都十分華麗。昨晚（28日）就見到她穿上一套白色長裙，身上有一些像燒焦的啡色圖案。唱完一輪歌之後，鄧紫棋跟台下互動，分享心事，她透露：「小時候，我通常都有一種無助感，然後慢慢長大，亦發現世界很大，而且自己很渺小。」

 

 

　　當時鄧紫棋深情地分享自己的內心世界，不過台下的人突然起哄，不斷狂叫：「有蟲子。」後來她才慢慢意識得到，台下觀眾叫甚麼。台下女歌迷從現場大屏幕見到，多隻怪蟲在鄧紫棋的身上游走，其中一隻較「鹹濕」，從小蠻腰慢慢往上爬，至胸口至後繼續有毅力地爬行至她的鎖骨附近。意想不到，平時經常會在《東張西望》「出鏡」的怪蟲，竟然在鄧紫棋的演唱會出現。

 

 

　　鄧紫棋也要從屏幕片段才發現自己身上有好多怪蟲，跟著觀眾大叫：「有蟲子？我要怎麼辦。」最初，她故作鎮定，用紙巾嘗試撥走身上的怪蟲，但都不成功，她搖動身體不斷轉圈時，亦見到一些較小體積的飛蟲，圍在她身上飛。後來，鄧紫棋走近鋼琴，準備彈奏歌曲的時候，再發現怪蟲，她嚇得尖叫彈起身，然後要男工作人員為她驅趕「不速之客」離開。今次的反應，對於她來說，已算是淡定，因為她近乎除了人類以外，所有識郁的生物，她都會害怕，甚至乎貓、狗也抗拒。

 

 

　　網上流傳了這條片段，不少網民隔住電話屏幕都好驚，「這是蟑螂吧」、「蟲子：下面的朋友 尖叫聲」、「衣服怎看起來髒髒的」、「其實紫棋的高音是牠控制的」、「頭紗上其實也有不少」、「這個鄧紫棋不能要了」、「再也不相信聲波驅蟲了」、「白色布料+燈光，昆蟲攝影愛好者就是這麼引蟲的」、「她不是很怕蟲嗎？發現會爆炸」、「爬上去頭了嗎」、「好核突呀」、「蟲蟲：這位置買不到喔」、「太可怕了」。

 

轉載自: 晴報

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