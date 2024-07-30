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30/07/2024

巴黎奧運 | 張家朗再奪金！得獎感言金句超勵志：不要因地方小而放棄！關於劍神不可不知8件事：招牌伸脷動作源自邊個？特別討厭2句話

#張家朗 #奧運2024 #巴黎奧運 #打工仔 #Pantry熱話 #奧運
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Text: Sammy Leung

　　今日(30日)香港人的話題一定是「張家朗再奪金」，大家有沒有看到那場精彩的比賽？香港「劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽成功衞冕，令到很多香港人都十分激動又感動。今次和大家看看他的得獎感言金句及盤點不可不知「劍神」的8件事！

 

延伸閱讀：

「193劍神」張家朗男子花劍封王！給港人的勝利感言：堅持，不可以輕易放棄！

 

　　今年的巴黎奧運真的很精彩，不少香港人為了支持香港運動員，都半夜起身收看比賽。而昨日很多場比賽都十分精彩，不過在這當中，相信「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽成功衞冕的一刻，應該令很多香港人都動容！在香港時間周二清晨，男子花劍個人金牌賽因為雙方都做得很好，令到很多觀眾都十分緊張；最後張家朗以15:14擊敗意大利選手，更成為了首位奧運兩金的香港運動員。

 

圖片來源：YouTube@TVB (official)

 

圖片來源：YouTube@TVB (official)

 

 

　　香港「劍神」張家朗在賽後，接受採訪時都爆出了4大金句，當中更有勵志的，大家都要看看！

 

1. 不要放棄，遇上挫折，要記著自己因甚麼而開始。

2. 我們(香港)是一個很小的地方，但我們都可以做到很多事。不要因為地方小而放棄或不堅持。

3. 就算輸時，都不要放棄，要盡力拼每一劍。

4. 多謝(香港人)，這麼晚還支持我，明日還要上班，十分感謝！幸好辜負沒有大家的期望，大家上班加油。

 

圖片來源：YouTube@ ViuTV

圖片來源：YouTube@ ViuTV

 

下一頁：盤點不可不知8件事！

 

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