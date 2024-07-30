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30/07/2024

巴黎奧運｜港隊接連報捷暫摘2金1銅！公開各地金牌得主獎金金額︰香港以$600萬登榜首！法國美國不入15強！哪些國家無錢賺榮耀？

#打工仔 #巴黎奧運 #江旻憓 #重劍 #何詩蓓 #張家朗 #花劍 #金牌 #男花個人賽 #賽馬會 #賽馬會優秀運動員獎勵計劃 #獎金 #福布斯 #以色列 #馬來西亞 #塞爾維亞 #意大利 #美國 #法國 #紐西蘭
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Text: Louise Yuen

　　港隊在巴黎奧運接連報捷！繼江旻憓日前以「決一劍」反勝東道主對手勇奪女子個人重劍金牌，「女飛魚」何詩蓓及「香港劍神」張家朗於香港時間今早清晨（30 日）分別再拿下女子 200 米自由泳銅牌，以及成功衛冕男子個人花劍金牌，成為歷來第 3 位奧運衛冕男花個人賽的劍手！港隊在大賽中創下佳績，表現出色，斬獲獎牌的運動員更可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金，最多可達 $600 萬元！《福布斯》近日公布各國名地區的奧運金牌得主獎金金額，香港同樣冠絕全球，法國、美國頭 15 位不入！

 

（圖片來源︰IG @sfoc_hk）

（圖片來源︰IG @sfoc_hk）

（圖片來源︰IG @sfoc_hk）

 

馬會優秀運動員奬勵計劃！金牌運動員獎金達$600萬

 

　　馬會為鼓勵香港運動員於大型運動會中爭取佳績推出為期 3 年的「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，向比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵。單是巴黎奧運，獎金更全面加碼，奪個人金牌的運動員可獲 $600 萬元獎金，而銀牌及銅牌的個人獎金則分別增至 $300 萬和 $150 萬港元。

 

 

下一頁︰《福布斯》公布奧運金牌得主獎金金額！香港以$600萬港元冠絕全球

 

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