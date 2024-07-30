網路成癮 | 佛羅里達州禁14歲以下兒童用社交媒體？英國考慮禁止向16歲以下人士銷售手機？教育下一代正確使用互聯網才是上策

今時今日，使用智能手機瀏覽社交網頁，已成為都市人生活的一部分，當中青少年及兒童上網成癮的狀況更不容忽視。

根據調查，美國青少年每天在社交媒體上流連近5個小時，YouTube、TikTok和 Instagram 最受歡迎。日本兒童家庭廳的數據也顯示，10歲及以上小學生日均上網逾3.5小時，初中生逾4.5小時，高中生逾6小時。而香港雖然有研究指出，年青人使用智能電話的時間不算長，初小生平日使用智能電話約為0.8小時，高小生為1.2小時，但這些數據由父母、祖父母及監護人提供，跟實際情況可能有差異，加上有數字顯示本港10-14歲兒童的手機擁有率高達86%，相信香港青少年使用手機上網也十分普遍。

子女經常使用手機不但可能有礙學業，甚至造成不良影響。《經濟學人》綜合2003年至2021年間、17個發達國家（包括英國、德國、美國、南韓、澳洲等）的自殺數字，發現年輕女性，尤其10-19歲的少女自殺率在過去10年大幅攀升，時間上與社交媒體的興起吻合（YouTube：2005年推出；Instagram：2010年；TikTok：2017年），令人不禁把智能手機和社交媒體，連繋到精神健康下滑的現象。

到底瀏覽社交媒體時間的長短和青少年使用者的精神健康之間，是否存在因果關係，目前未有確切的科學根據。但普遍認為使用手機的時間過長，對身心和成長或許會構成負面影響。

不少父母因為擔心子女過分沉迷網站，繼而連繫起來，尋求解決方案。在英國，差不多每個孩子到12歲時都會獲得一部手機，而擁有手機後，屏幕時間被社交媒體佔據幾乎成為必然。有兩名擁有幼兒的英國媽媽建立了一個WhatsApp群組，討論如何避免小孩對智能電話的依賴。當他們在Instagram上發布這個想法後，一呼百應，很多家長紛紛加入。在成立的短短幾星期內，他們的「無智能手機的童年」（Smartphone Free Childhood）群組已擁有超過60,000名追隨者。

與此同時，有些地區為杜絕青少年整日無間斷上網的習慣，制定不同的法例。例如美國佛羅里達州今年3月通過一項法案，禁止14歲以下的兒童使用社交媒體；內地近年也嚴打青少年沉迷上網風氣，去年建議未滿8歲的兒童，一日上網時間不能超過40分鐘，8-16歲的青少年一日上網時間不能超過1小時；而英國政府亦正考慮禁止向16歲以下的人銷售手機等。

其實，沉迷上網與否存在很多因素，但若只著力強行阻止子女接觸社交媒體，可能適得其反，引來衝突。我認為父母應多關心子女的狀況，並作出適當的關懷和照顧，如可以嘗試多與孩子外出，參加親子活動，讓子女有更充實的生活，便能善於掌握上網的時間。同時父母也可以與孩子協商上網時間表，並教導他們上網應有的態度及守則，讓他們建立正確使用互聯網的習慣。