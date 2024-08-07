新一屆AEF Uni-corner正式啟動！率團到訪大灣區初創企業！深化創業網絡互通：為創業者賦能建立健康生態

從創意到創業，雖然只是一字之差，但實際上要實現夢想與現實的轉化，背後要花費的精力及時間乃不可估量。過去，筆者曾聽過不少創始人一個門外漢摸著石頭過河的辛酸，曾吃過不少苦頭，走過不少彎路。有見及此，筆者亦希望能透過充分整合及協調基金（「阿里巴巴創業者基金」或 「AEF」）手上擁有的豐富資源，為這代有意創業的年輕人提供更多支援，以我們前人數十年教訓及經驗，協助他們更有效地將自己的創意落地，也從而為社會帶來更多創新應用，促進初創生態圈健康而長遠的發展。

AEF Uni-corner是一個由基金主導以支持本地大學初創發展的一個項目，我們希望可以藉著基金於本地初創領域深耕近十年的經驗及資源，為大學內的早期初創適切提供所需的養分，讓創意得以破繭而出，最終茁壯成長，成為未來的獨角獸。本月，新一屆AEF Uni-corner正式啟動，我們團隊了解到項目下不少創辦人都有明確的創業點子，但卻不知道下一步應該如何進行落地轉化、建立自家廠房或管理日漸壯大的團隊等，我們就此組織了內部網絡資源，率團參訪我們在大灣區內的被投公司，當中包括環保科技初創「茶甡」及冷鏈機器人智能雲平台供應商「粵十」，讓創始人與行業專家相互交流，獲取寶貴的經驗及知識分享。在與不同行業的創始人交流過後，筆者也希望將當中的感悟與心得加以摘錄，供有意創業的讀者參考。

前期充分的市場調研 穩佔市場席位

「創業前期，做好全面的市場調研非常重要，尋找痛點和定義問題的時間應該佔你前期規劃周期的一半或以上，其餘時間才是進行方案制定、優化及實施。」推行方案其實並不是最難的，影響你創業是否成功的關鍵因素在於創業者能否清晰介定目標受眾，分析現時市場需求及痛點，了解競爭對手及創造屬於自己的競爭優勢。做好充分的市場調研，才能為你的企業的長遠發展打好堅實的基礎，這個獨一無二的優勢產品或點子，就是公司的最大財富及核心推動力，既能有效說服投資者，也能打動消費者。

組建優秀團隊 並肩作戰

「找到一個好的CFO，對公司的長遠發展有莫大作用，對內可有效管理財務，對外則負責開源、融資。創業初期，曾不斷受到別人質疑打壓，經常懷疑人生，連門都不想出，人都不想見，但有一個好的CFO，他的本質工作就是替你解決問題，所以他不能懷疑人生，而你卻可以繼續懷疑人生了。」創業從來不是一個人的冒險，而是團體運動。人無完人，每個人都有自己的弱點，但如果擁有一個好的團隊，就可以產生優勢互補，具有這樣一個凝聚力強的優秀團隊，相信在攻克創業路上的種種難題上，能發揮出極大的積極作用。當一個人在某個領域有所欠缺，就可以由另外一個隊員補足；當一個人出現盲點，就需要其他隊員的視角；當一個人心理崩潰了，其他隊員的支持和鼓勵能讓你更快地振作。不論是CFO，還是團隊其他核心成員，只要能與優秀的人才為伴，絕大多數難題都一定能迎刃而解。

多去跑多去看 打通機遇大門

「創始人自己要去跑，創始人的辛苦是100%的，如果創始人不辛苦，這個事情就不要做了。」創始人最忌諱的就是怕，機會是跑出來的，不要奢望機會會自己找上門。我們其中一家被投公司的第一單生意就是靠「人膽大」，當然他們也「藝高」，有獨特優勢的產品，但最重要的是勇於自己發掘機會，創造機會，最終獲得「Proof of Concept」的機會，並獲得第一單生意，是一張大單，而且產品推出後火速售罄。這個開頭不單為他們打下了一支強心針，讓他們知道其產品得到市場認可，也藉此解鎖機遇大門。

人脈所帶來的機會與資源

「創始人要懂得適當運用資本的力量，資本不但可以為你帶來資金支持，更可以幫你匹配資源，給你單子。」CVC（企業創投）是幫你解鎖人際力量的鑰匙，他們除了有資金，更有自己的生態系統及人脈資源，也能給你訂單。基金成立後，既為創業家提供資金，也積極運用阿里巴巴的資源及網絡，為我們的被投公司開路，既得到與風險投資者及潛在策略合作夥伴進行交流的機會，也能與我們各業務部門接觸並推廣其服務及產品，從而促成不少初創與各大企業之間的商業配對合作。當然，在創業者方面，創始人也要積極培養與各行業專家、投資者、導師的關係，多參與各行業交流活動，融入創業社區，樹立自己的信譽及形象，才能收穫更多支持者及人脈力量，日後更能事半功倍。

為創業者持續賦能 令初創生態生生不息

創業從來都不是一件容易的事情，選擇創業的各位創業者，筆者都相信他們有志於為行業帶來改變，創造影響，不少創業者以前毅然離開舒適圈，變賣資產，疲於奔命，就是為著自己的夢想種子能夠遍地生花。阿里巴巴二十多年前，也是一家創業公司，基金團隊也深諳創業成功的來之不易，並欣慰有不少年輕人願意踏上創業之路，改變未來。因此，我們亦深切希望能總結我們的豐厚經驗，整合並借助我們深耕多年而得的資源，持續為初創生態注入更多力量，帶領新一代初創看到更廣闊的風景。

我們堅信，健康的生態，應該是迴環往復，生生不息。