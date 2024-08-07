07/08/2024
新一屆AEF Uni-corner正式啟動！率團到訪大灣區初創企業！深化創業網絡互通：為創業者賦能建立健康生態
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
從創意到創業，雖然只是一字之差，但實際上要實現夢想與現實的轉化，背後要花費的精力及時間乃不可估量。過去，筆者曾聽過不少創始人一個門外漢摸著石頭過河的辛酸，曾吃過不少苦頭，走過不少彎路。有見及此，筆者亦希望能透過充分整合及協調基金（「阿里巴巴創業者基金」或 「AEF」）手上擁有的豐富資源，為這代有意創業的年輕人提供更多支援，以我們前人數十年教訓及經驗，協助他們更有效地將自己的創意落地，也從而為社會帶來更多創新應用，促進初創生態圈健康而長遠的發展。
AEF Uni-corner是一個由基金主導以支持本地大學初創發展的一個項目，我們希望可以藉著基金於本地初創領域深耕近十年的經驗及資源，為大學內的早期初創適切提供所需的養分，讓創意得以破繭而出，最終茁壯成長，成為未來的獨角獸。本月，新一屆AEF Uni-corner正式啟動，我們團隊了解到項目下不少創辦人都有明確的創業點子，但卻不知道下一步應該如何進行落地轉化、建立自家廠房或管理日漸壯大的團隊等，我們就此組織了內部網絡資源，率團參訪我們在大灣區內的被投公司，當中包括環保科技初創「茶甡」及冷鏈機器人智能雲平台供應商「粵十」，讓創始人與行業專家相互交流，獲取寶貴的經驗及知識分享。在與不同行業的創始人交流過後，筆者也希望將當中的感悟與心得加以摘錄，供有意創業的讀者參考。
前期充分的市場調研 穩佔市場席位
「創業前期，做好全面的市場調研非常重要，尋找痛點和定義問題的時間應該佔你前期規劃周期的一半或以上，其餘時間才是進行方案制定、優化及實施。」推行方案其實並不是最難的，影響你創業是否成功的關鍵因素在於創業者能否清晰介定目標受眾，分析現時市場需求及痛點，了解競爭對手及創造屬於自己的競爭優勢。做好充分的市場調研，才能為你的企業的長遠發展打好堅實的基礎，這個獨一無二的優勢產品或點子，就是公司的最大財富及核心推動力，既能有效說服投資者，也能打動消費者。
組建優秀團隊 並肩作戰
「找到一個好的CFO，對公司的長遠發展有莫大作用，對內可有效管理財務，對外則負責開源、融資。創業初期，曾不斷受到別人質疑打壓，經常懷疑人生，連門都不想出，人都不想見，但有一個好的CFO，他的本質工作就是替你解決問題，所以他不能懷疑人生，而你卻可以繼續懷疑人生了。」創業從來不是一個人的冒險，而是團體運動。人無完人，每個人都有自己的弱點，但如果擁有一個好的團隊，就可以產生優勢互補，具有這樣一個凝聚力強的優秀團隊，相信在攻克創業路上的種種難題上，能發揮出極大的積極作用。當一個人在某個領域有所欠缺，就可以由另外一個隊員補足；當一個人出現盲點，就需要其他隊員的視角；當一個人心理崩潰了，其他隊員的支持和鼓勵能讓你更快地振作。不論是CFO，還是團隊其他核心成員，只要能與優秀的人才為伴，絕大多數難題都一定能迎刃而解。
多去跑多去看 打通機遇大門
「創始人自己要去跑，創始人的辛苦是100%的，如果創始人不辛苦，這個事情就不要做了。」創始人最忌諱的就是怕，機會是跑出來的，不要奢望機會會自己找上門。我們其中一家被投公司的第一單生意就是靠「人膽大」，當然他們也「藝高」，有獨特優勢的產品，但最重要的是勇於自己發掘機會，創造機會，最終獲得「Proof of Concept」的機會，並獲得第一單生意，是一張大單，而且產品推出後火速售罄。這個開頭不單為他們打下了一支強心針，讓他們知道其產品得到市場認可，也藉此解鎖機遇大門。
人脈所帶來的機會與資源
「創始人要懂得適當運用資本的力量，資本不但可以為你帶來資金支持，更可以幫你匹配資源，給你單子。」CVC（企業創投）是幫你解鎖人際力量的鑰匙，他們除了有資金，更有自己的生態系統及人脈資源，也能給你訂單。基金成立後，既為創業家提供資金，也積極運用阿里巴巴的資源及網絡，為我們的被投公司開路，既得到與風險投資者及潛在策略合作夥伴進行交流的機會，也能與我們各業務部門接觸並推廣其服務及產品，從而促成不少初創與各大企業之間的商業配對合作。當然，在創業者方面，創始人也要積極培養與各行業專家、投資者、導師的關係，多參與各行業交流活動，融入創業社區，樹立自己的信譽及形象，才能收穫更多支持者及人脈力量，日後更能事半功倍。
為創業者持續賦能 令初創生態生生不息
創業從來都不是一件容易的事情，選擇創業的各位創業者，筆者都相信他們有志於為行業帶來改變，創造影響，不少創業者以前毅然離開舒適圈，變賣資產，疲於奔命，就是為著自己的夢想種子能夠遍地生花。阿里巴巴二十多年前，也是一家創業公司，基金團隊也深諳創業成功的來之不易，並欣慰有不少年輕人願意踏上創業之路，改變未來。因此，我們亦深切希望能總結我們的豐厚經驗，整合並借助我們深耕多年而得的資源，持續為初創生態注入更多力量，帶領新一代初創看到更廣闊的風景。
我們堅信，健康的生態，應該是迴環往復，生生不息。
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