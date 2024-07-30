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30/07/2024

穿搭技巧 | 炎夏背心穿搭提案！黑色定白色背心易駕馭？背心層次穿搭法公開優雅中不失清爽涼快

#Pantry熱話 #穿搭 #層次穿搭 #時尚 #背心 #無袖
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

　　比T恤更能提昇整體裝扮的炎夏必備單品，非「背心」莫屬！它非常百搭，單獨或層次穿著均可！適合任何風格，無論是休閒、甜美還是型格時尚，在不同場合也適用！擁有健美體態喜歡單穿背心的，或是有「穿背心露出太多肌膚」想法的，本篇的穿搭都可讓您清涼地渡過炎夏！

 

 

　　要打造健康女性美的風格，我會首推Tank Top背心，它是無袖、粗肩帶不可調節，不會露出太多肌膚的背心。質料多見有輕微彈性的羅紋（即針織），針織背心比棉質背心少了一份內衣感，更容易營造出時尚感，最適合擁有健美體態的女生單穿。

 

 

1）黑色背心

 

　　黑色是chic的代表色，黑色背心配闊腳西褲打造成熟氣質外觀，帥氣而不粗獷。使用金屬色飾品增添一抹時尚氣息，打造都會造型。配搭皮革或大膽花紋圖案手袋，讓黑色背心變得時尚起來。

 

 

2）白色背心

 

　　是另一受歡迎的背心顏色，它自然營造出健康清新感。將簡約白色背心與優雅的黑色半身裙配搭最流行的平底Mary Jane ; 簡約黑白配色，悉度地把黑色置於不同位置，即使搭配休閒的平底涼鞋也不會顯得過於庸懶，輕易打造簡約風格。

 

 

背心層次穿搭提案

 

＋透視針織衫

 

　　透膚襯衫內搭背心，肌膚與背心的差異隱約發揮顯瘦功效，同時流露女人味。

 

 

＋輕柔恤衫

 

　　恤衫與背心也是最佳拍檔，亮白恤衫自然是百搭之選，以應付炎夏我會以質料行先選擇麻質恤衫，因為質料略為粗糙，即使在盛夏穿著也不會緊貼皮膚，而它最大的吸引力是透氣，非常適合香港炎熱潮濕的夏季，只要捲起衣袖，就能輕鬆應付室內外的溫度差異！

 

 

＋Lace

 

　　與半透視蕾絲襯衫配搭，不會過於性感又能增添女性美，是解決肉肉身型於盛夏保持清涼又美觀的良方。

 

 

＋西裝外套

 

　　配搭西裝外套的重點是將袖口捲起，呈現出幹練感；下裝配牛仔褲、短西褲或短裙都可。

 

 

＋無袖外套

 

　　背心和無袖外套，再配上高腰褲打造出垂直線條特別顯瘦顯高，讓您既優雅又時尚。再加上與服裝同色配件可讓整體更加精緻！

 

 

 

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