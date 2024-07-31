【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

今年，etnet迎來30週年！etnet由成立到而家，一路披荊斬棘，但係風雨不改，etnet仍然保持專注用心為大家嘅初心，冀望每段路程都可以同大家並肩作戰，超越界限。



為左同大家一齊歡慶30週年，我哋將會推出一系列週年連環賞活動！驚喜一浪接一浪，喺未正式開始前，小編想同大家玩個預熱活動「同行．感謝禮」！



活動募集大家同etnet嘅回憶點滴，寫得好唔單只會貼堂，將留言展示喺etnet 30週年嘅官方網站上面，仲有機會獲得港幣30蚊現金券，即刻完成以下參加步驟，一齊玩啦！



留言要求：

- 200字以內

- 與etnet的回憶及故事點滴 (例如如何成為etnet忠實用家？怎樣認識etnet？etnet對你生活/投資的幫助等等)

- 想對etnet說的話 / 祝福



讀者留言例子：

2021年想入市玩玩，所以接觸咗etnet，發現etnet除咗有充足嘅日常財經新聞之餘，仲有好多投資教學！就係咁樣一邊睇住real time股市再一邊學下知識，令我疫情期間好充實！希望etnet黎緊越來越好！



獎品：

HK$30現金券

參加遊戲連結：

http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=896



活動截止時間：

2024年8月16日晚上11:59

活動條款及細則：

- 活動將於2024年8月16日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

- 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

- 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

- 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，留言寫得最好的參加者將獲得HK$30現金券，參加者不得異議。

- 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

- 領獎詳情將會電郵通知得獎者。

- 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

- 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

- 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

- 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。