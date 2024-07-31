拜登退選，賀錦麗臨危受命「頂上」。雖然她還未獲確認為美國民主黨正式提名的總統候選人，但當民主黨兩位重量級人馬--前美國眾議院議長佩洛西及前美國總統奧巴馬相繼表態支持後，賀錦麗代表民主黨出選應無懸念。

賀錦麗代拜登參選，最初不被輿論看好。她被指黨內聲望和關係，以及她在副總統任期內的政績等，都未如理想。不過，美國民主黨卻極速「團結」，有黨內調查顯示，賀錦麗已取得黨內約2700票的支持，遠多於提名的最低要求1976票。既有足夠提名，而且競選資金陸續到位，拜登的「競選遺產」似乎已順利「過戶」到賀錦麗名下。

美國傳媒近日所做的民調顯示，選民對賀錦麗的支持度似乎並不如想像般差，她與特朗普的支持率更是叮噹馬頭（47%與48%之比）；個別民調甚至顯示，賀錦麗的支持率比特朗普還要高2%！是否就因她打著「為自由而戰」的旗號，便可令人氣急升？除了可成為「美國首位少數族裔女總統」之外，賀錦麗還可憑甚麼？

Charli XCX：賀錦麗是頑童

賀錦麗及其競選團隊可能要多謝英國人氣歌手Charli XCX(Charlotte Emma Aitchison Charli)，因為Charli近日在社交媒體「X」上，說「賀錦麗(Kamala)是頑童(brat)」(kamala IS brat)，而《BRAT》其實是Charli今夏最新推出的音樂專輯，她的帖文在短短4小時內已有近900萬人次瀏覽。不知道是有心或無意，Charli把自己專輯的名稱與賀錦麗拉上關係，無疑是「表態支持」她參選。

「Brat」原指頑皮、淘氣的小孩。Charli曾解釋，她用Brat來形容那些會「拿著香煙、打火機，喜歡派對、不戴胸圍」的女孩子。有別於純情少女，Brat雖然反叛，抱享樂主義，生活上有時也會一團糟，但勝在對人非常坦誠、個性率直，表現出真性情。而59歲的賀錦麗，在Charli眼中，可能就有以上某些特質。

原來Brat今時已成為潮流、「型」、「Chill」等的代名詞。時尚品牌Vogue在它的中文網站中，提到了「Brat」的影響力：在今年英國規模最大的Glastonbury音樂節場內，觀眾們穿著代表《Brat》專輯的黏液綠服裝，作為支持Charli的宣示。全球購物平台Lyst也稱，自6月初《Brat》專輯發布短短兩星期內，「Brat綠」單品的搜尋量就激增了17%。

拜Charli所賜，網上湧現了大量賀錦麗跳舞、談笑等的短片，並配上Charli的歌曲，令賀錦麗形象親民、正面。她的競選團隊自然乘勢把社媒換上《BRAT》專輯的青檸綠，而賀錦麗青綠色版的照片，亦已被印成T恤。

美年輕選民以感覺投票

在網上，青綠的「椰子樹」也成為了賀錦麗的符號，因為她去年曾在一場演說中提及，她的媽媽經常提醒她要飲水思源，要重視家庭和社區：「你以為你是從椰子樹上掉下來的嗎？」

賀錦麗的「Brat」未必是無心插柳，而「椰子樹」就更似是有意栽花。無論如何，潮流時尚和青綠清新卻有助相對年輕，但形象模糊兼時有失言的賀錦麗，在原本由兩「老」對壘的總統大選上，爭取到年輕選民支持，甚至使她成功把網上人氣，轉化為選票支持。

美國許多年輕選民多會憑感覺投票，也更重視候選人的個性。而賀錦麗在公眾場合，開懷大笑、盡情跳舞，甚至「無心快語」，都已被接受為美國總統的必備特質：率真、坦誠、不虛偽。賀錦麗除了性別和少數族裔兩大先天優勢之外，就憑以上予人的感覺，讓她堪與特朗普一戰。

當然，相對於特朗普的男性白人支持者，賀錦麗女性及少數族裔選民的潛在實力已不容小覷，現加上年輕選民，恐怕更不容易撼動。何況特、賀競選更被賀錦麗及其團隊形容為，是「支持獨裁」與「支持自由」的對決。特朗普早前說，賀錦麗將比拜登更容易打敗，真要拭目以待。

不過，正如本欄上周二（23日）文《拜登拜拜》指出，賀錦麗的競選拍檔、副總統人選至今仍未有著落，會是一大問題。因歷史上，美國大選從未出現過只有總統而無副總統的候選人。即使落實了，她的副總統人選又會否比得上對手萬斯，也將是一大疑問。

黨內外挑戰，陸續有來

雖說賀錦麗已獲美國民主黨內的左派陣營支持，但其實她仍受到黨內極左勢力，強調「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)的BLM挑戰和威脅。BLM指民主黨的精英，包括賀錦麗、佩洛西等，與一眾億萬富豪贊助人合謀，逼使拜登退選，並企圖操控非裔選民。BLM聲稱，要採取果斷行動，以保護美國民主的完整，以及黑人選民的聲音。

所謂「果斷行動」即是暴力行為，BLM以此威脅賀錦麗，要先跟他們談條件。由BLM「開價」，要求她一旦當選，便要兌現承諾，否則就「反枱」，開始「果斷行動」，即暴動。

今屆美國總統選舉，自特朗普遇刺，到拜登退選，由賀錦麗頂上，短短時間，選情已幾番轉折。雖然正式大選距今只有幾個月，但相信還會有許多不明朗、不確定性出現。

著名價值投資者馬克斯(Howard Marks)指出，不少學者認為，美國總統選舉的結果會影響市場，但根本沒有人能準確預測到甚麼。他忠告投資者，不要根據甚麼「專家預測」來做投資決定，因為投資者永不知道，市場將有甚麼事情發生，也不知道市場會有甚麼相關的反應。更何況即使能準確預測到誰會勝選，也並不保證你的投資一本萬利。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）