GLOBAL Wednesday｜日本加息至0.25厘｜AMD業績｜微軟Q4純利收入勝預期 惟股價仍跌？

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

日本央行加息至0.25厘，國債購買規模每季減少約4千億日圓，對日圓以及美股走勢有何影響？美股業績期已過了一半，但單靠盈利增長未必能繼續支撐美股向上？加上市場或面臨日圓拆倉風險，令資金成本提高，成為美股回調風險之一？超微(AMD)及微軟(MSFT)隔晚公布季度業績，兩者走勢分歧，前者盤後曾升逾9%，後者則曾跌8%，業績分別有何亮點？資本支出增加屬一大利淡因素？

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