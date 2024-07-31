莊韻澄前夫爆有人疑產後抑鬱曾抱仔危站露台？女方長文回應：本人無自殺傾向

莊韻澄（前名莊端兒Xenia）宣布與經理人呂成忠離婚，大爆男方幾宗罪：結婚4年不事生產、擅自帶兒子去台灣要脅莊就範、以CCTV片要脅、情緒勒索及言語暴力等。呂成忠29日現身邵子風YouTube頻道《泰國油麻地》直播中澄清，首度公開家中私密片，指有人疑患產後抑鬱，曾抱小孩危站露台要脅。

根據《泰國油麻地》直播片中所講，呂成忠懷疑有人患產後抑鬱，並展示多張照片及CCTV片段。他指有人曾在露台抱住小朋友，更站在摺凳上，在危險的情況下發洩情緒，並要脅會做出危險行為。直播中，邵子風指莊呂的身邊有人十分迷信，呂成忠懷疑有人用不明液體為小孩洗眼，並展示CCTV片段。

莊韻澄曾指自己獨力承擔家庭開支，不過呂成忠在直播片段中否認「食軟飯」，強調自己一直出任太太的經理人，同時自己主力負責照顧兒子，工作量絕對不少。談到至今乃未見到兒子，呂成忠忍不住留下男兒淚，要邵子風遞紙巾安慰；他想爭取兒子撫養權，強調自己有經濟能力照顧；他更應邵子風要求在鏡頭前發毒誓，若有半句虛言，便不能見到兒子。

至於莊韻澄昨日清晨立即撰長文回應，她附上一張站露台的照片，鬧爆呂成忠大搞小動作：「如果想復合想做好老公或好爸爸，請你正正經經去打份工，搵份要供強積金要交稅嘅穩定收入。而唔係喺我完全供養呂成忠（先）生嘅日子底下，連負責分擔我嘅工作都要計較，而我在未認識呂成忠生之前一樣係冇固定經理人都係咁工作！只係我個人主觀理想諗住兩公婆一齊努力搵錢啫！」

莊韻澄強硬指自己不再受呂成忠威脅：「講真我公開出得聲明就預咗…因為我係公眾人物關係，呂成忠先生每日用不同嘅存檔去威脅我或聲言公審我！我會勇敢去逐一回應，我係人，都有情緒，都會做錯事！一切都只係證明呂成忠先生點樣去繼續傷害我同個仔！雖然我冇呂成忠先生咁多計謀咁多設計，但你做過鬧過我嘅鬧過我身邊朋友嘅，唔多唔少都會有記（紀）錄！呂成忠先生想用公審形式去傷害我唔緊要！但呂成忠先生一定記得一句說話贏場交輸個家！」

她強調不會尋死：「再次重申本人並無自殺傾向！如果要自殺（一）早死咗唔使咁努力積極去工作！就算受盡天下人言語攻擊！我都會以事實去回應！請呂成忠先生兌現你嘅誓言，只要你講一個大話以後都冇得見個仔！」她表示會獨力坦然面對男方發動的一切，並自我勉勵：「我記得自己好細個嘅時候整傷自己，傷口好痛時我會同自己講：放心啦！好返呢就會唔記得咗當時有幾痛！我會每日喊住同自己講一次甚至更多次！但傷口一定會好返事情一定會過去！情緒同傷心一定有但我一定會好返！」

內容來源：邵子風《泰國油麻地》直播