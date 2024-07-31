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31/07/2024

李嘉欣步出女廁畫面遭偷拍！15秒影片引網友議論其健康：走路都彎著腰

#演員 #晴報文章 #瑜伽 #小紅書 #偷拍 #李嘉欣 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　「大美人」李嘉欣現年54歲，仍然保持得宜，經常都明艷照人出席公開活動，近日有多位內地網民在香港一家餐廳捕獲她跟姐姐食飯用膳，雖然李嘉欣是闊太身分，仍然非常親民大方跟網友合照留念。不過其中一名網友竟然趁嘉欣和家姐去洗手間，即時拍下兩人在女廁步出的畫面，十分猖狂。

 

 

　　有多位網友在小紅書聲稱遇到李嘉欣，大家都非常興奮，紛紛分享在餐廳的合照，李嘉欣一身便服現身明星餐廳，沒有半點架子，合照時都笑容燦爛，令網友們都非常開心。其中一位女士將合照分享，並寫上：「偶遇李嘉欣大美女，自己跟李比還是差點」網民鬧爆女網友自信太大，竟然將自己同港姐冠軍大美人比較，後來該女網友受不住大家的攻擊，將第二句留言刪走。

 

 

　　隨後，再有網友分享同一晚的影片，片中網友「捕」住在女廁走出來的李嘉欣及其胞姐李嘉明，先後前後腳步出，然後返回座位，大家對大美人出現在餐廳洗手間都感到莫名意外。「一看就是美女」、「她不會挑適合自己的褲子，我一直感覺她好高挑」、「美女也上廁所？」、「她還是很美」等等。不過沒想到僅僅15秒的片段卻惹來網民無限聯想，網民見到李嘉欣步伐緩慢，有人留言說：「感覺很沒精神。可能身體不太好吧。」、「為甚麼走路那麼蹣跚」、「是慢放了嗎？還是她們走路很慢？」、「感覺走路很慢，真的老了腿腳不行，人還是漂亮」、「身體不好了，走路都彎著腰。幸好不用工作也有收入。」、「怎麼感覺走不動路了？」、「之前生大病？」等等。大家議論紛紛，為免大家繼續留言傷害美人，「樓主」都有逐一向大家解釋，只是因為餐廳地滑，為怕跌倒才行得小心翼翼。

 

　　的確，李嘉欣2022年自爆大病一場，血壓急降獲送到加護病房急救，走過鬼門關重生，特別珍惜健康，見她平日都有做瑜伽及運動，早已重拾健康，可以繼續到處飛來飛去遊歷享受人生。

 

 

轉載自: 晴報

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