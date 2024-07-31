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31/07/2024

運動何價？

#理財 #女子愛財 #理財智慧 #巴黎奧運 #何詩蓓 #江旻憓 #張家朗
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，近期能夠凝聚港人的心，令大家心花怒放的，肯定是正在舉行的巴黎奧運會了。

 

　　無他，相隔僅僅3年（上次奧運本來是2020東京奧運，但因疫情延後了一年至2021年才舉行，所以上屆奧運距今只有3年，而不是正常的4年），香港的體育水平似乎又提升了，因此，本來今日要和大家評論一下，如果特朗普再次當上美國總統，對港股的影響，我也決定讓路給奧運了！

 

　　3年前的東京奧運，香港憑張家朗的男子花劍，奪得歷來第二面奧運金牌，而香港首面奧運金牌是1996年由李麗珊在滑浪風帆項目奪得的。難道這是說，這25年來香港的體育水平完全沒有提升過？又或者，香港體壇找不到接班人？

 

　　幸好，只經過3年，今屆巴黎奧運，在我寫這篇稿時，已經奪得兩面金牌和一面銅牌，給人的感覺就是，這幾年香港的體育水平正在不斷提升。

 

　　當然，可以想象到，提升得最快的，必定是劍擊項目了，因為自從張家朗在上屆東京奧運奪得金牌後，就多了青少年去學習劍擊。多人學的項目，成績自然會提升。

 

　　而今屆巴黎奧運的香港第一金，正是來自女子重劍的江旻憓，第二金是上屆男子花劍的張家朗成功衛冕，令劍擊成為香港歷來獲得最多奧運金牌的體育項目。因此，估計未來會有更多青少年會去學劍擊呢！

 

 張家朗在巴黎奧運成功衛冕男子花劍金牌，振奮人心。(AP)

 

　　除了江旻憓和張家朗之外，還有游泳的何詩蓓奪得女子200米自由式的銅牌，明日凌晨她會在女子100米自由泳爭逐她個人今屆第二面獎牌，或香港的第四面獎牌。此外，乒乓球混雙項目，港隊也獲得歷來最好的成績（第四名）；其餘羽毛球和單車項目，香港也有機會爭奪獎牌。

 

　　體育運動能夠感染人，在今次的奧運會中，我的感受也很深，可能今屆是歷來港隊表現最好的一屆吧！

 

　　當見到香港的運動員表現優秀，有機會爭取獎牌時，原來真的特別興奮。雖然我不懂得劍擊的比賽規則，而且，很多時都看不清楚運動員是怎樣得到分數的，但仍然看得津津有味。

 

　　不過，能夠拿到獎牌的運動員畢竟是少數，大部分運動員都是失敗收場，但運動的好處是，透過公平競技，可以訓練我們堅毅不屈的精神。今屆香港兩面金牌都是得來不易，都是在逆境中反勝，這就是最好的學習。

 

　　因此，我鼓勵父母們因應子女的喜好和擅長，培養他們在運動方面的發展。我認為，積極參與運動有一個好處，就是讓子女早點在「競爭」中成長。

 

　　主動參與競爭，本身就是勇氣的表現；而遵守比賽規則，在比賽中毫無保留，拼命向前，更是非常重要的天資，也是能服眾領袖必備的特質！

 

　　還有的是，參與體育競技可以經常體驗「輸」的感覺。而輸得起，輸完以後再努力，是每個人必須學習的。透過體育競技去鍛練這種永不言敗的精神和毅力，是成本最低、對孩子前途打擊最小的一種方法。

 

　　過去做全職運動員的收入，比起其他工作可能都要低一點，但近年已有提升。單是今次巴黎奧運，如果香港運動員奪得前八名的成績，獎金都加碼兩成（金牌由500萬元增至600萬元）。

 

　　有人幫張家朗計過，上屆奧運，他至少已獲得750萬元獎金（馬會給的金牌獎金500萬元加林大輝中學的250萬元，因為他是林大輝中學的校友），今屆再奪金，應該可以得到900萬元呢！短短3、4年間，累積獎金收入已逾1650萬元，還未計作為精英運動員的每月4萬多元收入呢！

 

　　因此，如果妳的子女想當職業運動員，妳還會反對嗎？（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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