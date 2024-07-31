  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

31/07/2024

8月新餐廳Checklist！最Hit日式燒肉做引體上升送和牛 / 音樂餐廳重開食嫰滑威靈頓牛柳 / 內地過江龍得獎手工啤 / 美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's再度攻港

#新餐廳 #Food News #美食特集 #Lost Stars Livehouse Bar & Eatery #貓員外精釀酒館 #PARKSIDE@NINA #焼肉ホルモンまっちゃん #GYUDONYA 牛丼家 #Auntie Anne’s
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　快到8月，又時候看看近期的新餐廳！如果你也是吃貨，看到的新餐廳當然會想快點試一試及打卡！所以今次為大家找來近月新開幕的新餐廳，今個8月可以一試！

 

8月新餐廳│1. Lost Stars Livehouse Bar & Eatery：Livehouse重新出發！聽住現場音樂演出食威靈頓牛柳

 

　　第一間要說是「Lost Stars」，聽這名字，是否很熟悉呢？2018年起在大角咀開業的「Lost Stars」是提供專業Live Show音響舞台設備的西餐廳，不過後來結業了。但這間Livehouse「Lost Stars」會在尖沙咀重新出發，新店音響會選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，而牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢，令現場演出更動人！Lost Stars逢星期五、六、日設有現場音樂演出，有關節目詳情可參閱官方Instagram。

 

 

　　而食物方面，當然少不了採用頂級菲力牛柳的威靈頓牛柳，食落肉味香濃又嫰滑，必點；其他必食推介有超邪惡的手工芝士烤雞卷、啖啖海鮮味的炙燒松葉蟹膏意大利飯等。另外，仲會有創意雞尾酒提供，要試「No One But You」、「Moon River」、「How Long Will I Love You」，全部都會帶來驚喜。

 

 

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

營業時間：星期一至四中午12時至下午5時半、下午6時至10時半；星期五至六及公眾假期前夕中午12時至下午5時半、下午6時半至凌晨1時；星期日 及 公眾假期中午12時至下午5時半、下午6時至10時半

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2樓222A號舖

詳情按此

 

下一頁：內地過江龍5款得獎手工啤酒

 

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)► 火速行動

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#新餐廳 #Food News #美食特集 #Lost Stars Livehouse Bar & Eatery #貓員外精釀酒館 #PARKSIDE@NINA #焼肉ホルモンまっちゃん #GYUDONYA 牛丼家 #Auntie Anne’s
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

賀錦麗還憑甚麼？

31/07/2024 08:53

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk