深圳美食 | 牛肉控必試深圳高質食牛餐廳！CP值高潮汕牛肉火鍋人均¥83 / 大眾點評必吃榜高分扒房 / 平價爆汁芝士漢堡扒「肉肉大米」

牛肉控舉手！如果你很愛吃牛肉，又會北上的話，一定不能錯過的4間主打食牛的深圳餐廳！今次會選較多好評的4間食牛肉的餐廳，總有一間會滿足到你！

深圳牛肉餐廳│1.潮源工記牛肉火鍋（東門店）

第一間要說的是「潮源工記牛肉火鍋（東門店）」，這間「潮源工記牛肉火鍋（東門店）」主打正宗的潮汕牛肉火鍋，很多愛吃潮汕牛肉火鍋的網民都大讚，指這間火鍋是高質的食店。先講講牛肉，這間餐廳的牛肉十分新鮮、品質很好，而且選擇很多，有頂級雪花、嫩肉、肥牛、匙柄、匙肉、胸油、牛舌、三花趾等，如果你想一次過試齊，可以點一份「扭轉乾坤」，內有9種牛肉。而湯底建議大家點牛骨清湯，這樣就食到牛肉的最鮮美一刻！別以為潮汕牛肉火鍋會很貴，這間餐廳在大眾點評上有優惠套餐，只要人民幣166元就食到二人餐，包括了4種現切肉、湯底、配菜及主食，平均一人只要人民幣83元，CP值很高！

潮源工記牛肉火鍋（東門店）

營業時間：上午11時至下午11時

地址：羅湖區新園路76號東興大廈B棟底商，老街地鐵站F出口

泊車資訊：附近有很多停車場

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