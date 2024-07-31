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31/07/2024

巴黎奧運｜港隊運動員獲派福利！張家朗再獲敘福樓$10萬金卡！江旻憓何詩蓓無份？免費搭港鐵九巴、全年免費住沖繩溫泉酒店

#打工仔 #巴黎奧運 #運動員 #乒乓球 #敘福樓 #黃傑龍 #張家朗 #温野菜 #牛角 #THE MATCHA TOKYO #何詩蓓 #江旻憓 #港鐵 #機場快線 #九巴 #巴士 #東瀛遊 #逸之彩溫泉度假酒店 #沖繩 #沖繩酒店 #溫泉酒店
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Text: Louise Yuen

　　踏入巴黎奧運第 5 日賽程，港隊暫摘 2 金 1 銅佳績，「黃杜配」則在乒乓球混雙賽中獲第四名，表現出色。各品牌為慶祝港隊奪獎牌及為運動員打氣，相繼推出多項福利，由交通、飲食至旅遊都有，你估邊個品牌最大手筆？

 

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港隊運動員福利｜張家朗敘福樓3年消費近9萬！黃傑龍再送$10萬金卡會籍

 

　　敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍日前在社交平台發文提到，上屆奧運贈送贈給張家朗的金卡，增值額於 3 年間已花得「8899（萬）」，因此加碼再送出 $10 萬消費額，旗下品牌如牛角、温野菜均可使用，「你畀面食，我哋梗係繼續送。暫時送多 $100,000 先，唔夠話我知隨時加。」他補充，由於江旻憓是素食者，旗下品牌大多屬肉食餐廳，若她會光顧溫野菜、The Matcha Tokyo，一樣會送出金卡。

 

　　隨後有網民留言質問，為何不送給所有參加奧運的運動員，黃傑龍再發文回應自己未必有渠道送給所有人，3 年前也是靠霍啟剛議員幫忙轉交  2 張金卡畀張家朗及何詩蓓；考慮到也運動員未必同意收下，以及運動員未必喜歡吃旗下公司的菜式，他表示任何奧運運動員只要在 Facebook 專頁 PM 他「其實我都鍾意食牛角」，請食一餐飯也是榮幸。

 

（圖片來源︰牛角日本燒肉專門店）

 

下一頁︰港鐵送1年免費車票、九巴請搭逾450條路線1年+巴士命名權

 

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