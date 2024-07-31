委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

委內瑞拉於7月28日舉行大選後，隨即出現疑似「顏色革命」，令該國再陷政變邊緣。委內瑞拉是拉美大國，自多年前經濟崩潰，引發上百萬國民千山萬水偷渡到美國追尋穩定生活，加上現任左翼總統馬杜羅乃是美國心腹大患，拜登政府遂自然十分密切關注馬杜羅的去留和委內瑞拉局勢，而向右轉的其他拉美國家又和美國站在一起，在旁叫喧，令到本已沉寂一段時間的委內瑞拉，突然再度成為傳媒焦點。

具爭議的馬杜羅獲第三度六年期連任，隨即引發反對派上街示威，首都加拉加斯街頭大規模亂作一團，並且日益暴力和血腥，大有不把馬杜羅拉下馬絕不罷休之勢，這令人聯想到該國過去曾發生多次政變。2002年的政變固然記憶猶新，最新一次則在2018年大選後，當時有部分反對派杯葛參與選舉，但未幾在美國和委內瑞拉反對派全力協助下，反對派領袖瓜伊多自封為王，成為臨時總統，之後流亡美國，以鬧劇告終。

反對派抗議馬杜羅勝選，在加拉加斯街頭焚燒他的海報。(AP)

今次大選，沒有了瓜伊多，卻有打扮入時的反對派聯盟「民主統一綱領」的女領袖馬查多，要和馬杜羅抗衡。由於她過去與瓜伊多有密切關係，並積極支持美國制裁委內瑞拉，親馬杜羅的法院指她失去參與大選的合法資格，反對派改派另一已屆七十多歲的領袖岡薩雷斯參選，結果馬杜羅以51%對47%的選票勝出，反對派力指實情是岡薩雷斯拿下七成選票，只因選舉舞弊令他們飲恨。

這樣的戲碼在拉丁美洲屢見不鮮，特別在委內瑞拉。當世界處於分裂狀態之際，拉美地區更為極度分裂，部分原因在於該地區被美國視為其後院，美國在拉美介入之深，罄竹難書，建議大家閱讀由烏拉圭記者愛德華多．加萊亞諾就拉美著寫的經典歷史作品《拉丁美洲被切開的血管》，這本書道盡歐洲的殖民主義和美國的門羅主義，在拉美造成的傷害。

美國支持拉美親美右翼勢力包括軍人總統、打擊左翼力量由來已久，發生在21世紀初的拉美社會主義革命浪潮，令拉美一片紅，美國自然不是味兒，而那場革命又是委內瑞拉時任總統查韋斯發起，他隨即成為美國眼中釘也絕不奇怪，有美國基督教福音派領袖甚至揚言要殺死查維斯。到查維斯於2013年死亡，陰謀論四起，有指他被毒死，與巴人領袖阿拉法特之死相類似。

查維斯於2013年死亡，有指他如巴人領袖阿拉法特般被毒殺。(AP)

陰謀論沒有證據，諷刺的是，委內瑞拉反對派過去數次輸了大選後，每次都指摘選舉有舞弊，一樣提不出證據。21世紀頭十年，我曾兩次採訪該國大選，有不少國際觀察員在現場監督，包括美國前總統卡特亦有帶團觀察，今次也不例外，來自世界各地共93個國家率領900多人到委內瑞拉觀選，鮮見投訴有舞弊情況，況且今次委內瑞拉大選有十名總統候選人參加，比美國的兩位候選人更多。

卡特和美國經常唱對台戲，當美國政府和委內瑞拉反對派批評大選舞弊時，卡特每次都指大選公正透明。好了，今次馬杜羅連任不是沒有爭議，爭議在於這已是他第三度連任，美國以其標準指連任超過兩次都是不合符民主原則，認為馬杜羅一心做獨裁者。由馬杜羅的前任查維斯早於十多年前修改憲法好讓總統無限期連任，到了他更肆意擴大總統職權，這的確是個問題，而馬杜羅治理國家亦不盡完美，但難道這便要暴力推翻？美國所關心委內瑞拉的，不是她的民主自由人權，而是美國在拉美利益受損，必須打一場代理人戰爭，務求達到政權轉移。

馬杜羅第三度連任，被美國指不合符民主原則。(AP)

美國向委內瑞拉發動的戰爭沒有導彈，不同以色列在加沙的連轟猛炸，美方採用擠壓式的制裁手段，亦是一場殘酷的戰爭，令老百姓成為主要犧牲者。當我們關注以色列在加沙以製造飢餓為武器，其實美國對委內瑞拉亦一樣實行飢餓外交，這方面美國主流傳媒少有報道。

有批評者認為委內瑞拉的經濟崩潰，乃是其左翼政權政策失誤所做成。這是個原因，但不是全部原因。事實上美國自2006年查維斯上台後，便實施經濟制裁，並且愈來愈嚴厲，企圖打斷委內瑞拉經濟大動脈：石油，大大影響該國的發展。要知道，委內瑞拉擁有世界上最大的石油儲量，高峰時期日產量達350萬桶，而現在僅為100萬桶左右。

委內瑞拉擁有全世界上最大的石油儲量，但因受美國制裁，煉油廠只能小規模運作。(AP)

眾所周知，制裁是政治手段，而非法律手段，它的目的是造成痛苦與磨難，迫使人民推翻自己的政府並放棄主權，臣服美國的利益。美國在2006年由時任總統小布殊開始制裁委內瑞拉，到奧巴馬一樣沒有手軟，特朗普於2016年上台後更變本加厲，表示不排除軍事干預之餘，更表示對委內瑞拉進行極限施壓，這可說是對古巴之後，最具殺傷力的殘酷制裁。

美國制裁在委內瑞拉造成愈益嚴重的汽油短缺，由於受限於備用零件和原油的缺乏，國家煉油廠只能以其產能的一小部分來運作，國家收入大流血，無法向國民提供服務，引發人道危機，導致許多人捱餓、生病，甚至買不起亦買不到基本藥物，乾淨水也缺，惟有冒著危險離鄉別井，導致大規模移民潮，至今已共有700多萬人逃到他鄉，是僅次於敘利亞的第二大難民輸出國。

委內瑞拉人為追求溫飽，攀山涉水也要偷渡到美國。(AP)

美國華盛頓經濟與政策研究中心發表了一份研究報告，指僅在2017年至2018年之間，制裁總共造成委內瑞拉4萬人死亡，置數百萬名慢性病患者於風險當中，而進口也大幅下降，糧食極度短缺，這和目前加沙面對的危機，實在沒有任何分別，飢餓在兩地已成為敵人的武器。

到了拜登，他絲毫沒有意思檢討對委內瑞拉的政策，直到俄烏戰爭，因制裁俄羅斯原油出口，無法不放鬆就委內瑞拉的石油禁運，令馬杜羅可舒一口氣，立刻提高經濟生產，民生稍為改善。但拜登不忘向馬杜羅政治施壓，去年10月要求他在2024年盡快舉行大選，才延續放寬政策，怎知大選結果不如美國預期，拜登明言向委內瑞拉關閘。

美國為何硬要委內瑞拉政權更迭？左翼反美固然不合美國胃口，欲除之而後快，但受美國支持的反對派，美國看中他們可為國家帶來民主嗎？當然不是，從瓜伊多到馬查多，他們已表明主張把委內瑞拉大部分資產私有化，恢復和美國緊密的經濟合作。