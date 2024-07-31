31/07/2024
涉谷新地標 Shibuya Sakura Stage食買打卡位公開！必影迷幻Shibu S！KATE首間旗艦店、KALDI外賣店初登場、美食街雲集17間特色食店
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東京涉谷的變化真係一日千里，近幾年不停有新商場、新酒店開業，如果你疫情後都無去過，下次你再去的時候，無論是坐JR或地鐵，我敢寫包單，一出閘就會蕩失路！最新的地標，是位於涉谷駅南邊的「涉谷Sakura Stage」，有商業大樓、有酒店、有住宅、有商場、有餐廳、有打卡位，商業大樓及酒店率先試於去年12月及今年2月登場，而商場內的37間店舖及餐應則剛剛於7月25日開業，這次為大家推介當中的亮點吧！
「涉谷Sakura Stage」最主要的建築物是樓高39層的「Shibuya Tower」。（圖片來源：東急不動產）
有行人天橋直通涉谷駅西口。（圖片來源：東急不動產）
涉谷駅新南口剛於7月21日啟用，可以直達「涉谷Sakura Stage」。（圖片來源：東急不動產）
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