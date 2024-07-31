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31/07/2024

涉谷新地標 Shibuya Sakura Stage食買打卡位公開！必影迷幻Shibu S！KATE首間旗艦店、KALDI外賣店初登場、美食街雲集17間特色食店

#涉谷 #東京 #去旅行 #酒店 #商場 #涉谷Sakura Stage #Chara Colle #Chara Colle #Cheeat Tokyo #雜貨 #KALDI #咖啡豆 #麵包 #蛋糕 #FOOD MET #FOOD MET #鐵板燒 #燒肉 #Pizza #壽司 #Shibuya Brewery #啤酒 #牛扒三文治 #打卡熱點 #輕旅行 #小食
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　東京涉谷的變化真係一日千里，近幾年不停有新商場、新酒店開業，如果你疫情後都無去過，下次你再去的時候，無論是坐JR或地鐵，我敢寫包單，一出閘就會蕩失路！最新的地標，是位於涉谷駅南邊的「涉谷Sakura Stage」，有商業大樓、有酒店、有住宅、有商場、有餐廳、有打卡位，商業大樓及酒店率先試於去年12月及今年2月登場，而商場內的37間店舖及餐應則剛剛於7月25日開業，這次為大家推介當中的亮點吧！

 

「涉谷Sakura Stage」最主要的建築物是樓高39層的「Shibuya Tower」。（圖片來源：東急不動產）

 

有行人天橋直通涉谷駅西口。（圖片來源：東急不動產）

 

涉谷駅新南口剛於7月21日啟用，可以直達「涉谷Sakura Stage」。（圖片來源：東急不動產）

 

下一頁︰打卡必到Shibu S

 

 

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