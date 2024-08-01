美聯儲局議息，大眾還在論是8月減息還是在9月減息，但這重要嗎？不重要，因為鮑威爾手上拿了一手爛牌，有幾爛？

1. 鮑威爾遲遲不減息，使得美國國內的借貸者負上高息枷鎖，美國的商業地產就要倒下。

(a)穆迪分析，今時美國商業樓宇空置率於2023年第四季達19.6%，高於1986年及1991年的19%（圖一）。

(b)商業樓宇租不出，相關業主就未必能按時付到按揭。美國的按揭銀行協會(Mortgage Bankers Association)計出今年要還的，或要再伸延續貸的商業樓宇按揭達1170億美元，曼克頓、三藩市、芝加哥、洛杉磯欠額最多（圖二）。

(c)隨之而來的是這些商廈估值下滑，跌幾多已不是問題，而是銀行還敢再借而不收遮(貸)嗎？

2. 銀行倒閉危機

商業貸款呆壞帳上升，相關的貸款銀行會否資不抵「貸」(不是債)，而陷流動性危機？當然會。

因為不少銀行都會持有商業樓貸，以前是好投資，今時就是爛茶渣了。

美國的銀行相對於他們的資產持有多少商業樓貸？（圖三）表示了。

銀行所持的貸會否爆煲，看一個叫做Covering ratio即有幾多餘「銀」去冚這些必要時爆煲的債，個ratio愈高，愈易爆煲（圖四）。

只是中小銀行有問題嗎？不一定，仍要看另一個層面，有幾多是呆壞帳(non-performing loan，NPL)。原來銀行愈大，貸款能力愈強，愈易領嘢（圖五）。

3. 巴菲特聞到味？

最近巴菲特多次沽美國銀行(Bank of America)，近日沽了712萬股，是賺夠還是怕銀行股會開啟爆煲潮（圖六及圖七）？

4. 就業市場不樂觀

今周五（2日）又公布美非農就業數據，筆者一直謂這個數據有被誇大、造假成分，結果今時醜婦要見家翁，新增職位（經修訂後）見下跌（圖八）。

待聘職位也見跌，只有政府職位可能因選舉關係見升（圖九）。

5. 消費者信心下滑

就業造假，即是以Conference Board Consumer Confidence計美國工人生活不好過，消費信心自然下滑。自去年10月起，除了在今年4月有個小回升外，月月都跌（圖十）。

鮑威爾今時所面對的爛牌，不是新鮮事，只是美聯儲局基於政治原因（想摙死中國啩），遲遲不減息，估計美國就是今時咁嘞！

咁叻，唔好減息，仲加息吖！中國就多謝鮑威爾嘞，因為今時已睬你都傻，不會被你枝美息棒指揮囉。美息如何？不必太在意，除非減足三厘，而日息又升兩厘，咁就鮑威爾RIP。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）