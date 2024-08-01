今次真係家貧出孝子，在香港現時的惡劣形勢下，江旻憓及張家朗竟然攞到奧運金牌，之後應該仲會多幾個獎牌。至於我點解會話形勢惡劣，大家試想一下，一個又病、又被人打、又唔准食藥的人，是否很惡劣？香港現在就好似那個人。



在過去10年，經濟環境最好的年份應該是2018年，但很不幸之後出現社運，令到香港經濟出現負增長，更不幸就是在經濟還未復原時，就出現長達3年的疫情，情況就好似一個被人打傷的人，在外傷未愈的情況下患上大病。本來生病受傷，只要食藥敷藥，隔一段時間就必定會好番，但竟然有人唔准香港食藥，所以，即使香港會好番，都需要一段長時間。

生病後食藥，隔一段時間就會康復；若不准吃藥，就需要熬一段長時間。(Shutterstock)



很多人不明白，究竟唔准香港食乜藥？無論任何地方，如果經濟很壞，獨步單方就是放寬銀根、降低利率，令到多些人可以做生意、消費，甚至清還貸款，有消費，經濟社會自然繁榮。但香港現在背道而馳，不少銀行向客戶call loan，又唔放貸，令到不少客戶要出售自用物業，甚至要結束生意。由於銀行唔借錢畀人買樓，有迫切性賣樓的業主惟有一再降價，但由於對樓宇需求的基本因素無變，最後出現租金上升、樓價下跌的反常現象。



不過大家又不用擔心，一個健康的人，即使被人打、又生病、又唔准佢食藥，但隔一段時間，唔死得的話，一定會好番，這個情況，我相信很多人都試過。如果死咗，唔准病人食藥的人就會覺得自己決斷英明，畀一個將死的人食藥簡直是浪費。銀行現在就是用這個眼光睇客戶，認為客戶最終都無錢還，點解要借錢畀佢哋？香港要靠自己好番，好多謝香港運動員，不但令香港人有所寄托，攞到金牌好似替我們打咗支強心針。