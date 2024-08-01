  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
Make Money
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/08/2024

【MakeMoney】5G技術再升級5G-A？有乜行業股份需要留意？

#理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　內地早係幾個月前，就開始將5G升級，變成「5G-A」，或叫做5.5G，下行峰值速率從5G初期的1Gbps提升到10Gbps、上行從100Mbps提升到1Gbps，快左足足十倍！咁係呢個機遇下，又有咩行業或者股份需要留意呢？

 



＊5G-A將係內地積極布局，將發展「低空經濟」＊


　　3月15日，深圳市工業和資訊化局關於印發《深圳市極速寬頻先鋒城市2024年行動計劃》文件指出重點圍繞“5G-A引領、算網融合、星空一體、應用先行”，文件明確提出深化5G-A應用創新；在低空經濟、智慧交通等領域試辦5G-A融合應用10個以上，形成一批5G-A先鋒應用案例。


　　由於無線頻帶成熟而且可運再更多信息，而「低空經濟」發展所需的空管系統依托行動通訊網路、物聯網、雲端運算等基礎設施，形成通訊、感知、運算一體化的智慧互聯低空數位化服務體系。


　　據了解，目前低空經濟的應用大致可分為四類：一是消費類應用，包括傳統的航空運動、低空觀光和私人飛行等，無人機技術的發展則進一步將消費應用範圍擴展到航拍、無人機表演等領域；二是公共領域類應用，例如應急搜救、遙感測繪和消防等；三是運輸及物流類應用，涵蓋中小型無人機末端配送、電動垂直起降飛行器(eVTOL)載人載貨服務；四是以傳統通用航空器和遙控駕駛航空器進行的長航程應用。

＊發射站升級，多隻股份可積極留意＊


１．由5G升級到5G-A，必定要更換無線及網路設備，因此相關供應商，必然是核心受益者，中興通訊（00763）必然是第一選擇。


２．三大中資電信商中移動（00941）、中電信（00728）、中聯通（00762）同樣都是直接得益者，而中國移動等三大通信運營商紛紛宣佈發力佈局低空經濟等產業，以求進一步挖掘5G-A商業潛力，尋找業務新增長點。


３．另外，5G-A的「宏站+小站」組網覆蓋模式開始流行，小型基地台有望成為室分與網優的主流技術，而擁有相關技術的包括京信通信（02342）。


４．內地無人車技術，亦需要依靠穩定網絡輸出，例如百度（09888）旗下的「蘿蔔快跑」（Apollo Go）已展開大規模無人駕駛出租車試驗，預計百度可成為5G-A的受惠者。


５．關於運輸行業，在「低空經濟」發展下，運輸成本將越來越平，並依靠無人機替代人地輸送，嘉里物流（00636）、順豐同城（09699）、順豐房托（02191）或會有炒作；美食速度方面，美團（03690）早在5G-A推出之前，已經開始使用無人機＋寄存櫃的概念，相信當5G-A技術成熟後，使用無人機精準送遞食物將會成為主流，有機會再炒一波。

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

我要回應
更多Make Money文章

你可能感興趣

#理財
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

匯市 ｜ 廣匯論勢 ｜圓匯已屆轉捩點 鎊日交叉中期調整幅度...

31/07/2024 15:00

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk