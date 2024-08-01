上半年「狗股理論」再發威

「狗股理論」英文全稱為「The Dogs of the Dow」，早於上世紀90年代於美國盛行，屬於被動式投資的一種。其最為核心的理念，在於投資者以最簡單、最直接的方法，從市場中挑選出一籃子股息率最高的股票，作為一個整體資產配置策略作出部署。此策略最大的優勢在於簡單、方便、快捷，投資者並不需要對股份作出股息率以外的任何分析，亦不需考慮止賺、止蝕機制，純粹以股息率作為單一指標選股，絕對符合「投資懶人包」的定義。

據統計，過去20多年，狗股組合回報不比主動投資為低，尤其是在股票市場波動的年份，回報更突出。而「狗股理論」經過近30年的演變後，出現了無數新增策略及加入動態止賺、止蝕方案。然而，作為投資市場新手，投資者亦可沿用最原始的策略，就是買入並持有，以一年作為投資期以檢視成果，以及對比大市表現，看是否優勝於市況走勢。

狗股組合是一個極為簡單的理論，那麼這個組合的現實回報如何？以過去幾年作為例子，若然以狗股組合作為每年第一個交易日的配置，狗股組合在2021年、2022年至今的收益分別為21%及跌2%，而同期恒指均錄得超過一成的跌幅。而2023年，若以狗股組合買入藍籌股中10隻最高息股份，則10隻股份平均回報近11%，遠較恒指全年下跌近14%為理想。至於今年上半年，恒指走勢先低後高，半年累計升近4%。若以狗股組合在年初配置10隻最高息股份藍籌股，最終成績為累計升超過16%，繼續在波動市況中表現光芒。

那麼，「狗股理論」是否必勝？當然不是，假若狗股必勝，基金經理這個職位就不必存在了。翻查過去6年狗股組合表現，其均有一個共通點，就是當恒生指數當年出現年度升市，狗股組合較大機會落後於大市表現；若然恒指當年出現年度跌勢，則狗股組合較大機會表現優於大市。

從上述的分析，可粗略地得出狗股非必勝良方。然而，相信投資者在組合上加入狗股組合，或是一個減低風險的不錯選擇。