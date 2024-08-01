最新中國500強企業出爐！no.1營業收入達5,459億美元！中國石油化工、中國工商銀行排第幾？名單最多公司屬咩產業？附完整名單

美國財經雜誌《Fortune》在上月公布了中國500強企業排行榜！而今年的500間上榜的中國公司在2023年的總營業收入達到14.6萬億美元，不過和上年的上榜公司相比，總營業收入下降約3%。即睇中國500強企業排行榜Top 10！

美國財經雜誌《Fortune》在上月25日公布了中國500強企業排行榜！今年的500間上榜的中國公司在2023年的總營業收入達到14.6萬億美元，先來看看今年的Top 10！

即睇中國500強企業排行 Top 10！

第1名：國家電網有限公司（收入：545,947.5百萬美元）

第2名：中國石油化工股份（收入：429,699.7百萬美元）

第3名：中國石油天然氣集團（收入：421,713.6百萬美元）

第4名：中國建築集團有限公司（收入：320,430.5百萬美元）

第5名：中國工商銀行股份有限公司（收入：222,484.2百萬美元）

第6名：中國建設銀行股份有限公司（收入：199,826.1百萬美元）

第7名：鴻海精密工業股份有限公司（收入：197,876百萬美元）

第8名：中國農業銀行股份有限公司（收入：192,398.3百萬美元）

第9名：中國鐵路工程集團有限公司（收入：178,562.9百萬美元）

第10名：中國銀行股份有限公司（收入：172,327.6百萬美元）

今次的排名中，第一名是5,459億美元營收的國家電網有限公司，和上年一樣繼續是榜首；第二位是中國石化，上升了一位；第三是中國石油，今年下跌了一位。而在Top 10中，的中國鐵路工程集團有限公司由上年的第11名升上今年的第9位，中國銀行股份有限公司由上年的第15分成功打入Top10！

另外，今年有一共有60間新上榜或重新上榜公司，新上榜公司中排名最高的是第103名的杭實集團。而今年上榜公司數量最多的是金屬產品產業，一共55家公司成功打入500強，收入總額達1.3萬億美元。

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