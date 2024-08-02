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02/08/2024

官員打出香港精神未？

#政是有心 #江旻憓 #巴黎奧運 #體育 #劍擊 #金牌 #香港經濟發展 #政情 #問責官員 #特區政府 #文體旅局 #香港精神
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　　體育比賽為甚麼那麼令人難忘？

 

　　峰迴路轉的過程，逆境反轉的奇蹟。除了反敗為勝、決一劍的扣人心弦、所有人都歡呼雀躍外，還有全力發揮，卻失諸交臂一刻的黯然飲恨，都是人性最光輝最真摯的情感。可以牽動人心，經歷千秋萬世。

 

　　香港運動員近年在世界比賽中屢獲佳績，在奧運場上更加發揮理想。今年破紀錄的奪得兩個金牌，是運動員努力打拼、刻苦訓練多年的成果。

 

　　江旻憓首奪奧運獎牌後，說了幾句話，值得我們深思。

 

　　她說：「我終於無輸喇！我每次都輸，今次終於贏。我唔想輸得咁肉酸，唔想無打出香港精神就放棄。」

 

　　她當然不是每次都輸，否則何來世界劍擊排名第一！

 

　　她三次參加奧運，前兩次都失利而歸。上屆東京奧運時已成名的她，背負香港奬牌希望，卻在16強止步。當時她哭著說對不起香港人⋯⋯

 

　　要知道，當年劍擊運動仍是少數人玩的運動，她的實力已在亞洲之上。

 

　　她有理想、有目標，想為港爭光，卻表現不佳而失去機會。

 

　　其實她沒有對不起香港人，因為大部分香港市民不認識她真人。她感到對不起香港，是因為她是精英運動員，一直受到香港政府和體育學院支持，所以她心裏除了自我突破外，還背負著為香港爭光的包袱，才有上屆爆喊一幕。

 

　　她一劍成名，其實她是經歷過千辛萬苦的。10多年來，每朝起身就是訓練，日復日、月復月、年復年⋯⋯兩個膝頭先後斷了十字韌帶⋯⋯訓練、比賽、傷患⋯⋯

 

江旻憓克服傷患及頂住壓力，終在巴黎奧運一劍成名。(AP)

 

　　目前香港正處於逆境，既有多年積累下來的深層次矛盾，又有中美關係帶來的地緣衝擊，更有經濟轉型中所面對的無所適從。

 

　　由江旻憓等運動員故事，給我們甚麼啟示？就是特區政府和許多問責官員沒有敢於承擔的勇氣。這樣說可能被人誤會。

 

　　但看看過去兩年，有多少問責官員上京面見港澳辦主任夏寶龍？夏主任很忙，差不多逐個局長見面，意欲何為？

 

　　夏寶龍和這麼多問責官員，每次都苦口婆心的說改革開放是當代中國走上民族復興的偉大舉措，在面對世界之變、時代之變、歷史之變時，香港要懂得識變、應變、求變，通過一系列改革實現經濟轉型，向高質量發展更好發展。

 

　　究竟這些問責官員見完夏主任，如何演繹他的寄語？如何把這個大局觀放在自己管轄的小部門內，然後設計一些政策以配合國家「十四．五規劃」發展，以推動香港和內地走向共融外，還要做到本世紀中國家成為社會主義現代化強國？

 

　　香港在「十四．五規劃」中如何發展八大中心？短期計劃、中期目標、長遠規劃如何？試問有多少個部門有一套跨越10年、20年的發展思維？

 

　　運動員生涯很短，一生人有多少次可以參加奧運的機會？他們每日刻苦訓練為了甚麼？其實他們都有計劃，短期參加甚麼比賽以獲得經驗，中期參加甚麼錦標賽以累積分數，來達成得到奧運資格的長遠目標。

 

　　現時特區政府除了房屋局有10年長遠供應外，哪些部門有5年以上的計劃？

 

　　文體旅局搞旅遊只有短期催谷方式，但究竟香港未來10年的旅遊發展如何？要吸引中東和東南亞旅客，餐廳如何提供回教食物？酒店有甚麼配套給回教徒每日五次禱告？

 

　　再引伸下去，伊斯蘭金融如何推展？大學有沒有計劃引入伊斯蘭語文、法律等課程？其他部門又如何？

 

　　過去香港不也是世一嗎？為甚麼這些年來沒有了鬥心？

 

　　「香港體操王子」石偉雄即使在預賽已經失利，但他仍然得到香港人的尊重。原因正是他堅持理想，永不言棄。

 

　　永不放棄，正是香港精神。如江旻憓說：「我唔想輸得咁肉酸，唔想無打出香港精神就放棄。」

 

　　即使輸，也要輸得好好睇睇。

 

　　對，請問各位問責官員，江旻憓奪得奧運金牌，你們急於抽水，但亦請你們想想，「你們打出香港精神未？」

 

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