阿聯酋航空在港招募飛機工程師！可晉升至領導、管理層、培訓導師！培訓課程獲官方機構認可吸引學生、員工

航空工程業近年急速發展，隨著行業技術不斷進步，對擁有相關專業技能的人才需求亦激增。阿聯酋航空（Emirates）早前在香港招募飛機工程師，受聘者將負責全球最大的全寬體客機機隊，為空中巴士A380和波音777等進行維修工作。

管理諮詢公司Oliver Wyman的報告指出，全球商用航空機隊預計未來十年將增長28%，並於2034年達至逾3.6萬架飛機，意味未來需要維護、修理與翻修（MRO）服務的飛機數量將大幅上升。單看2024年，MRO產業預期增長將達3%，上升至1,040億美元（約8,126億港元）。

具執照學歷外 重細節擅溝通

飛機製造商波音（Boeing）更預測，中東地區於未來20年將需要逾5萬名飛機技術員，負責飛往各地維修商用機隊。隨著中東地區航空公司逐步擴展，對工程師的需求亦隨之增加。

阿聯酋航空工程部高級副總裁Ahmed Safa表示，該公司的員工福利除提供有薪年假機票外，員工與其親友亦可享有優惠機票折扣。（受訪者提供圖片）

阿聯酋航空工程部高級副總裁Ahmed Safa接受本報訪問時提到，香港作為亞洲重要的交通樞紐，坐擁地理優勢，亦擁有卓越的航空基礎設施和研究機構的支援，這都有助推動航空和工程領域的創新，提供豐富多元的人才儲備。

要成為該公司的飛機工程師，需要擁有基地維修、外勤維修和飛機大修的經驗和技能，除要持有航空航天工程或航空工程學士學位，或具備飛機工程師執照外。在軟技能方面，也需具有優秀的解難能力、注重細節、良好溝通技巧，且樂於接受及嘗試新技術。

當加入阿聯酋航空後，持牌飛機工程師將負責為阿聯酋航空的A380空中巴士和波音777機隊，以及其他國際航空公司的飛機進行例行保養和大型維修。他表示，公司亦會根據工程師的日常表現及評估，衡量其晉升資格。

例如，從技術員或工程師職位起步的員工，可逐步晉升至領導或管理層的職位，工程師甚至可於阿聯酋航空工程培訓學院，擔任培訓導師的職位。

為吸引年輕人才加入，阿聯酋航空除在全球各地舉辦招聘會外，旗下亦設阿聯酋航空大學為學生提供航空工程專門課程，以及親身實踐經驗和實習機會。此外，該公司也為阿聯酋公民的中學畢業生特設全額資助的飛機維修工程執照獎學金計劃（AMEL），讓他們有機會成為持牌飛機工程師。

應徵者亦可參與由阿聯酋航空工程培訓學院提供的課程，於杜拜晉身成為飛機技術員。Ahmed Safa指出：「培訓學院擁有資深的導師、完善的教室和培訓設施，以及應用工作坊，為學生提供全面且切合各個程度的訓練課程，從基本和指定飛機機種的維修訓練課程，到飛機維修工程執照續期課程。」

阿聯酋航空的工程部門擁有專屬的資料庫儲存數據和獨立的報告系統，並設有自家的數據儀表板，能配合機器學習系統運作。（受訪者提供圖片）

訓練課程 獲官方機構認可

除應徵者外，培訓課程也開放予所有阿聯酋航空工程團隊員工、第三方和外部顧客。他提到，該學院的基礎飛機維修工程師（AME）執照訓練課程，獲得阿聯酋民航總局（GCAA）認可；而飛機機種培訓則獲得阿聯酋民航總局和歐洲航空安全局（EASA）的雙重認可。