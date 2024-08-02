巴黎奧運 | 謝影雪賽後受訪哭成淚人！提及傷患感動港人！IG睇完留言再喊過、比賽後最想瘋狂做一件事

謝影雪和鄧俊文「鄧謝配」今屆巴黎奧運再次出征羽毛球混雙賽事，可惜最終不敵南韓強勁對手，最終未能打入最後四強爭取獎牌，八強止步。雖然敗仗，但謝影雪和鄧俊文受訪時提到今次最後一次奧運合作，雙雙哭成淚人，特別是謝影雪提到自己的傷患更是感動不少港人，紛紛在他們的社交平台留言鼓勵和支持他們。

謝影雪和鄧俊文休息過後，終於「上水」繼續玩IG，謝影雪留言說：「本來尋晚喊完已經眼腫，瞓醒睇你哋嘅留言又喊，隻眼表示不滿，就快擘唔大眼 #多謝你哋每一個陪住我哋鄧謝嘅香港人 #尤其係喺現場嗌到聲沙嗰啲」其實也難怪，事關謝影雪自從東京奧運後，她的真性情瘋狂「圈粉」，奧運前夕，謝影雪的粉絲為她準備不少的應援，除了為她去不同寺廟祈福外，更有部分粉絲飛去現場支持，聽到現場大叫「香港加油」的聲音如雷貫耳，真的令人相當感動。今次完成奧運比賽，總算放下心頭大石，她在Threads搞笑說：「終於可以瘋狂打機！」

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

至於拍檔鄧俊文留言說：「Paris Olympic 2024. 今次巴黎奥運對我嚟講，雖然最後未能夠做到我哋嘅終極目標，但係已經唔係最重要啦！回想返3年前『東奥』之後，我哋已經有想放棄唔再以『鄧謝配』上比賽場嘅念頭，一開始係因為我哋教練們俾咗好大嘅信心我哋，覺得我哋仲可以重反高水平呢個舞台，我哋先會一直夾到而家，今次奥運周期比較特別，只係相差3年時間，對好多人嚟講3年可能眨吓眼就過去，但係對我嚟講，呢3年發生嘅事真係太多太多，無論屋企或者球場上都遇上我沒法面對嘅事情。喺球場方面，我相信有留意開我哋比賽嘅人都知，我哋最低潮嘅時候，真係差到好似唔識打波咁，好多人問對『巴黎奥運』有冇咩目標，嗰陣對我嚟講『奥運』呢兩個字愈來愈遠，根本配唔上，嗰種挫敗感只有我哋先會明白，要重新開始真係唔係一個容易嘅事。所以，首先我要好好多謝我好拍檔『鐵人』謝影雪，呢3年時間雖然好多時受傷嘅都唔係我，但係每一次我喺佢旁邊，睇住幾辛苦做恢復治療，慶幸佢每一次都冇放棄，依然做好我哋嘅本份，保持我哋嘅初心，要做到呢兩樣嘢，真係唔容易！夾咗咁多年，條路真係一啲都唔好行，好多人可能遇到一次挫敗已經會放棄你，仲要唔止一次，好感恩我哋最後算係可以對得住我哋自己，可以美好咁完成我哋最後一次嘅奥運！好耐都冇試過寫咁多嘢啦，之後我會再慢慢多謝其他一路陪伴住我哋、鼓勵我哋嘅人！」

至於跟謝影雪一樣哭成淚人的隊友，男子羽毛球單打香港代表李卓耀，不敵台灣一哥周天成戰敗。他在Threads都有分享自己的感受，他表示：「如果真係會睇晒嘅人，請當我係一個普通人去睇，唔好諗我係運動員嘅身份，內容可能有不雅用語或字眼，請唔好介意。睇嚟好少係社交平台打好多字嘅我，依家我都想為咗自己嘅第一次奧運去講下自己嘅感受先，今次為咗呢個巴黎奧運，我自問係唔係好滿意自己嘅表現，唔係因為攞唔攞到獎牌嘅問題，而係我自己對羽毛球上嘅了解，同對自己嘅了解仲未夠清晰。多謝喺呢一年咁大改變嘅自己，我知道準備一個咁大型嘅比賽唔係一年半載去準備，但係我喺呢一年真係估唔到自己有咁嘅改變，改變可能係好，又或者改變出嚟嘅嘢會俾人X，得罪好多人。首先我對可能我得罪咗自己都唔知嘅人講聲對唔住，希望你哋體諒一個畀自己好大壓力、好大期望去打奧運，同你哋成日話我好X執著、好X硬頸嘅李卓耀一個機會，今次我真係好想證明俾全部人睇，自己嘅態度已經唔係10年前或者啱啱轉全職嗰時嘅我。喺呢兩場波入面，我經歷到好多唔同高低起跌，打一啲差過自己嘅對手 ，可能我控制唔到自己嘅情緒，去令大家覺得我去挑釁對方同埋輕敵，呢樣嘢我自己會去改善，所以好多謝你哋去批評我，我完全接受，不過講聲加油都好嘅。打一啲勁過自己嘅對手就…唔需要多講繼續努力。」

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

(港協暨奧委會 IG)

李卓耀續言：「之後我想喺呢度多謝一啲一直以來喺我身邊嘅人，點名包括女朋友、媽咪、嫲嫲三個喺我心目中最重要嘅人，其他人就自己心裏有數喇，明嘅可？其實訪問嗰陣時我自己喊都覺得X咗，不過喊完出嚟又真係舒服咗少少咁，梗係一定要再多謝全香港嘅人去支持我哋香港運動員，無論喺商場睇、屋企睇、酒吧睇，邊度睇都好啦，有你哋嘅支持，我哋先會有更加大嘅推動力，令自己行得更遠，為你哋、為自己去令世界認識香港運動員。其實點解我想打長文去抒發自己嘅心情呢，就係因為我喺社交平台見到好多人都支持我哋，去講我哋無論壞與好，所以有批評有讚賞係好正常㗎。其實你哋都喺電視度睇緊呀，你哋咁留意我哋我哋已經好滿足，我仲有好多嘢講，不過好似講唔晒，睇吓仲有冇機會令到我有一日咁感觸地再打多一次長文喇！多謝大家，繼續去睇我哋唔同嘅運動員比賽！」