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02/08/2024

龍婷和丘亞葵車廂「Hello Kiss」後被飛出慈善騷？監製何小慧咁解釋

#中年好聲音 #TVB #娛樂 #晴報文章 #歌手 #龍婷 #影視娛樂
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　　《中年好聲音》歌手龍婷早前被拍到與65歲的已婚演唱會製作人丘亞葵在車廂「Hello Kiss」，一直「潛水」的龍婷雖然透過TVB否認二人有感情關係，但有指龍婷已遭公司雪藏，而她原定8月10日演出慈善大騷《星光熠熠耀保良》，現已落實被飛出演出名單！

 

　　龍婷爆出桃色新聞後，隨即被自稱前鄰居大爆一早已婚生子；繼而再被網民爆相，捕獲她跟另一中年男士在ifc商場行街。鑑於「中一生」曹敏寶及梁浩銓傳緋聞後即遭TVB雪藏，據TVB過往做法，今次龍婷「Hello Kiss」斷正，公司勢必將龍婷掟入雪櫃。

 

 

　　慈善大騷《星光熠熠耀保良》將於8月10日舉行，早在6月底已開始售票，龍婷一直在演出名單上，海報亦印有她的照片，而她亦在6月25日出席《星光熠熠耀保良》記招，與一班「中一」及「中二」生，包括周吉佩、羅啟豪、古淖文、譚輝智及顏米羔齊齊宣傳。「Hello Kiss」事件曝光後，大會一直未有更新嘉賓名單，而《星光熠熠耀保良》在售票網的簡介上，亦一早「戴定頭盔」，列明免責條款：「歌手／藝人名單有機會出現變動而不作另行通知。」

 

 

　　有網民發現，在保良局官方網頁上，有關《星光熠熠耀保良》的演出名單，已經刪走龍婷的名字。有傳媒向《星光熠熠耀保良》的監製何小慧求證，何小慧證實龍婷當晚將不會參與演出；至於是主動辭演或是被飛出節目，何小慧表示只是收到TVB通知，龍婷屆時將不在港。

 

轉載自: 晴報

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