電影擬音師化靜默為神奇！《葉問》打鬥場面用斜布褲營造？馬蹄聲源自椰子殼！武打片最能代表港產片聲音？紅褲仔出身走到金像獎評審︰聲音是需要鋪排出來！

看過無數電影、電視劇，有沒有發現當中的背景聲大部分是後期模擬出來呢？用椰子殼扮馬蹄聲、鎅刀敲打門鎖把手是手槍上膛聲，揮動啦啦球竟成了草地奔跑的聲音；從生活中取材，以聲音帶觀眾走入故事，這種電影人叫擬音師。

余家祿（Tomy）早在 70 年代末入行，當年見到邵氏登報聘請錄音室人員，好奇之下去應徵，糊里糊塗成為影視音效擬音師。回想最初入行時，對擬音一竅不通的他，連配幾次簡單的放杯動作，都演繹不了近似的聲音效果，連累整隊人一直 NG，「那時亮起紅燈，真的手都顫抖。」後來經前輩指導及反覆練習，Tomy 也嶄露頭角。

擬音講求團隊合作，配聲時有兩、三個擬音師加上混音師，像夾 band 般互相配合，模擬出最接近畫面的音效。過去近 40 年，他先後在不同電影公司、電視台替電影劇集配聲，做過的影視作品多不勝數，《風雲》、《葉問》、《無間道》、《順流逆流》……全都是港產片中的經典，今年更成為金像獎評審。「擬音很有趣，是模仿畫面上的神髓，你表達得愈好、做得愈似畫面，散發出自然感，你就愈高分。」最深刻是他在邵氏年代為《倚天屠龍記》配聲，當年全組 7、8 人花足一整日也尋不到符合屠龍劍出鞘的聲音，怎料那種威勢、霸道的感覺卻在鋁製剪片機中找到，完美演繹出拉刀的威勢。

聲音也講求層次感

影視作品中的豐富細節，往往能牽引觀眾情緒。擬音與演戲也異曲同工，演員靠表情、情緒及肢體語言帶大家入戲；擬音則最擬真的聲音令大家增加投入感，還要跟著演員的喜怒哀樂配聲，「畫面本身已經有一個準則，你要模仿到別人認同，覺得相似的話，難度就在這裏。」如果話演技講求層次感，擬音也是一樣，有層次才能做出細膩感覺。以《葉問4：完結篇》為例，甄子丹與吳樾以詠春、太極拳高手過招，Tomy 即席示範打拍小皮具，創作出近似兩人拳拳到肉的聲音效果；拳空及打鬥時產生的衣服擺動聲，就結合了拉扯斜布褲、輕拍啦啦球作音效。「聲音有很多層次，如果再做得好可以有 20 層，現時只做了第 1 層。」

影視擬音師余家祿（Tomy）

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