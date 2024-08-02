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02/08/2024

日本央行背摔日圓

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　日本銀行(BoJ)連劈兩掌，將政策利率從0至0.1厘提高到0.25厘，同時給出明確的退出量化寬鬆路徑，將月度資產購買計劃從6萬億日圓分階段降至3萬億日圓。消息傳來，日圓兌美元匯率直破150關口，很明顯央行出手力度大過市場預期。

 

　　與美國聯儲局的決定相比，BoJ本周會議所產生的意外性更大。BoJ有尋求統一意見的傳統，現任行長植田和男也為人謹慎。這次加息，有兩位委員投了反對票，其他決策者中也有人私底下對連出兩招多少有所保留。為甚麼BoJ突然變得勇猛了呢？答案線索在日本政府高官近來連環施壓上。

 

　　日本經濟復甦，成也日圓敗也日圓，日圓暴貶是經濟走出30年不振的核心基石，令通縮時代徹底結束了。出口企業也因此盈利大增，股市神勇。然而，有時好事可能變成壞事。日圓暴貶令海外遊客激增，外國訪客數量現在比疫情前的水平多出六成，許多城市的基礎設施不堪重負，物價大幅上漲，居民怨聲載道。更重要的是，匯率扭曲，導致資源配置上的扭曲，資金湧向旅遊業和外國人買的房地產，國內投資反而減少，不利於經濟的長期穩定發展。

 

　　日本經濟長期低迷和BoJ長期推行QE政策，讓日本的貨幣環境一直處在超寬鬆狀態。當全世界都QE時，BoJ並不起眼，如今其他國家利率早已大幅調高了，日本則像落單的羔羊，被各路狙擊手覬覦。日圓利率與美元利率之間差距過大，借日圓買美債成為屢試不爽的套利交易，不僅日圓匯率被投機客橫行霸道，日本的債市、匯市甚至集聚出系統性金融風險。

 

日本央行出重招，旨在調整日圓匯率扭曲。(AP)

 

　　BoJ最新的政策舉動，在筆者看來意在日圓匯率，通過減少利率和流動性扭曲，調整匯率扭曲。政府之前直接在外匯市場買日圓，遭美國財政部嚴厲譴責，並被列入匯率操縱國觀察名單。如今的做法，可以視為一種戰術調整。

 

　　但是必須明白，日本的經濟復甦相當脆弱，基本上靠進口型能源通脹、匯率拉動型企業盈利和海外游資刺激股市帶起來的。通貨膨脹之下，工資的確有上漲，但是卻仍追不上生活成本的上升，消費者信心依然不足，內部需求依然不振。這就決定了央行仍會處於觀望狀態，貨幣政策估計還是一慢二看三通過，寬鬆的信用環境恐怕要繼續。

 

　　本質上講，筆者相信日本政府與央行對日圓貶值並不反感，只是對過快貶值所帶來的社會反彈愈來愈感到不安，他們所為不過是戰術性調整。但是當日本加息恰好遇上美國減息，市場必須接受的心理調適必然大，資產價格的變化可能更顛簸⋯⋯直至市場預期達到新的均衡點。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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