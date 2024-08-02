  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

02/08/2024

巴黎奧運 | TVB鍾志光終於放假！何沛珈坐上主持枱表現淡定！一句話獲專業評判讚有做功課

#何沛珈 #娛樂 #鍾志光 #巴黎 #綜藝節目 #晴報文章 #TVB #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　TVB連日來全天候報道奧運競賽和獎牌消息，「鎮台之寶」鍾志光日前接受本網訪問稱每日只睡兩小時，就要應付連日來的直播節目，最瘋狂更是連踩至少17個鐘頭，精神狀態都保持得相當好。前日鍾志光在下午時段終於「放假」，《東張》小花何沛珈擔任主持，雖然少一支盲公竹，不過跟專家洪松蔭、貝可泓和江忠德拍檔上陣仍然非常淡定，更因為一句說話獲專家旁述大讚有做功課。

 

　　眼利的網友都發現，前日TVB於中午12點15分的「2024巴黎奧運 全城聚焦」、下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」及下午7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」節目終於見不到鍾志光的出現，事關過往幾日，鍾志光幾乎出現所有奧運直播節目，連網友都問：「佢唔使瞓覺呀？」《愛回家之開心速遞》的同劇好友蘇恩磁及李偉健日前都有特別探班，為鍾Sir打氣加油，也佩服他每日只瞓兩粒鐘仍然堅持頂硬上。前日，鍾Sir終於放假，令擔心他的網友都鬆一口氣。

 

 

　　何沛珈跟陳懿德過往輪流上場，前日何沛珈坐上主持枱，跟其他奧運主持拍檔，一樣表現淡定，被問到鍾Sir放假會否特別緊張？她接受本網電話訪問時表示：「鍾Sir終於放假，不過其實鍾Sir好似今日都冇放假㗎，我見佢今日都返咗公司做專訪，不過就算鍾Sir放咗假，其實喺廠都有好多好勁嘅猛人，阿貝（貝可泓）講波一流，江Sir（江忠德）、松哥（洪松蔭）就百搭嘅，咩都識，咁當然鍾Sir喺度就好安心啦，但係亦都有其他體育主持喺度，我都完全唔使驚。反而第一日有少少緊張嘅，始終未試過，不過我真係好想做好，所以事前都準備咗大量嘅功課，亦都花咗啲心機去睇一啲重點運動員嘅專訪，所以第一日上場之後，反而令到我信心大咗。同埋我睇完好多運動員嘅介紹以及訪問之後，我就好想盡量喺鏡頭面前，將佢哋嘅嗰種精神同埋刻苦分享俾觀眾知。」提到今次主持奧運節目可能避不開要捱夜，她表示：「睇完好多運動員嘅故事之後，反而覺得自己平時就算有幾辛苦都好，其實都唔夠佢哋咁辛苦，佢哋為咗追尋自己嘅夢想，係可以由朝早6點起身一直訓練到夜晚8點、10點。所以我好慶幸今次可以做奧運，令到我有呢一個機會去了解到佢哋嘅故事。」

 

 

　　見她在節目中表現淡定，問到今次主持奧運有冇「蝦碌」事？她笑言：「最蝦碌係因為我哋淨係見到上半身，所以我好似平時做《東張西望》咁淨係換上半身，偷懶就著咗條牛仔褲，然後就有同事提醒我，一陣係會有鏡頭有機會見到我嘅下半身，我入廠前就立即9秒9換番。講真，今次就真係正式見到原來做直播真係好多突發情況，例如係要拖長時間，可能有機會要拖2至3分鐘，或者突然會有訪問返嚟，但係對於變態嘅我嚟講，我覺得好正，因為好有挑戰性，腎上腺素好高！」她表示最開心是在跳水環節，跟兩位跳水專家評述員傾偈的時候獲讚，「我有同佢講起關於全紅嬋，提到佢之前喺比賽一啲唔穩定嘅地方，通常喺207 C嘅動作，跟住佢就話：『嘩，你有做啲研究喎！』嗰下開心咗，因為專家嘅認可有做功課，哈哈哈！」

 

　　而直到今日，鍾Sir又繼續當值亮相TVB奧運節目，62歲老當益壯，不得不令人佩服！

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#何沛珈 #娛樂 #鍾志光 #巴黎 #綜藝節目 #晴報文章 #TVB #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk