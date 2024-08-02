機管局推手機特快行李托運服務！1分鐘內完成、自助辦理離境手續！即睇服務對象！國泰、HK Express航空公司適用？

以後去機場不用再大排長龍等行李托運！機管局宣佈正式推出手機特快行李托運服務，旅客可以在出發機場之前透過智慧型電話辦理網上登記及掃描旅行證件，到達機場後就可以直接前往特快行李托運櫃檯，用手機自助完成行李托運，過程只需要大約1分鐘！

手機特快行李託運服務是香港機場「登機易」智慧科技的最新延伸服務，合資格旅客現在已經可以透過「登機易」的人臉識別技術，在機場自助完成登記、證件認證、行李託運、出境檢查以及登機的整個離境程式，大大縮短手續所需時間！

（圖片來源：香港國際機場）

新服務的使用方法簡單，旅客只需要在出發機場前用手機辦理網上登記及掃描旅行證件，到了機場就不需要到航空公司的固定櫃檯辦理任何手續，而是可以直接前往特快行李托運櫃檯、自助完成行李托運。整個程序所需時間將會從現在的大約三分鐘縮短到一分鐘內完成。

自助托運步驟

1. 在航空公司手機程式取得登機證，利用智能手機的利用手機的NFC功能（近距離無線通訊技術）掃描電子旅遊證件完成登記

2. 到達機場後直接前往特快行李託運櫃檯，放好行李、完成人臉識別核實身分

3. 電腦會自動打印行李標籤，將標籤綁在行李上

4. 再用手機掃描電子證件便完成程序

（圖片來源：香港國際機場）

服務對象

手機特快行李託運服務的服務對象廣泛——所有十一歲或以上的離港旅客，只需持有電子旅行證件，包括：2019年5月14日之後發出的香港特區護照、或港澳居民往來內地通行證（俗稱「回鄉證」）、或其他國家和地區發出的電子護照，或附有有效簽注的內地居民往來港澳通行證，並且符合前往之目的地的免簽證要求，就可以使用新服務。

香港快運、國泰航空（除目的地美國）旅客適用

由7月31日開始，所有搭乘香港快運航班的旅客已經可以透過航空公司的手機應用程式使用手機特快行李托運服務；而搭乘國泰航空的旅客，則是除了前往美國外所有目的地的旅客都可以使用這項服務。

香港航空預計會在今年年末推行這項服務，機管局亦計劃在未來將這項服務擴展到更多航空公司。

（圖片來源：香港國際機場）