30年手機發展歷程：從PDA個人數碼助理到多功能智能手機，見證科技革命每一步！「機人合一」發展指日可待？

適逢經濟通踏入30周年，筆者在此簡要回顧過去30年智能手機的發展歷程。從早期的個人數碼助理（PDA）到現今多功能智能手機，這段旅程無疑見證了科技革命的每一步。

30年前，Apple Newton的面世被視為現代智能手機的雛形，標誌著流動裝置的萌芽階段。緊接著，Palm推出的Pilot系列和搭載Windows CE作業系統的Palm-size PC分别於1996年及1998年相繼登場。當年的PDA都是以手寫筆操作，要上網的話就必須利用專屬數據機連接電話線，後期才可利用紅外線或藍牙連接手機上網，而且還是 「龜速」的2.5G。

進入2000年代，市場開始出現內置流動上網功能的智能手機。隨著3G服務的推出，功能單一的PDA逐漸淡出市場，智能手機開始主導趨勢。2007年，Apple推出了首款iPhone，其革命性的多點觸控操作界面徹底顛覆了傳統手機的使用體驗，並開創了智能手機設計的新紀元。

在iPhone的影響下，Google推出Android作業系統，而Microsoft則嘗試以Windows Phone切入市場，形成了一時的三強鼎立局面。事實上，同期還有Symbian作業系統的智能手機，不過Windows Phone和Symbia未能持續競爭，市場最終演變成由iPhone和Android主導。

近十年來，智能手機的發展焦點轉向提升效能、延長使用時間並整合更多功能。隨著5G技術的普及，智能手機的應用範圍已遠遠超過基本通訊工具，其進階的攝影功能，更直接蠶食數碼相機的市場份額。

從30年前的簡單通訊工具到現在集通訊、娛樂、攝影於一體的高科技產品，智能手機的演變令人矚目。展望未來，筆者認為智能手機將進一步與人體整合，實現「機人合一」，收集的訊息會即時傳送至大腦處理。這個構想今天看來或許是天馬行空，但在科技飛速發展的推動下，未來30年的情景誰又能預料得到呢？

最後，筆者再次祝賀經濟通30周年紀念，也慶賀科技帶給我們生活的改變。未來的科技路在何方，期待著每一次創新和突破。