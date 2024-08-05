鄭中基發聲明與經理人終止合作！因道德操守有問題？鄭中基：情緒健康出問題要休息！太太IG Story耐人尋味

歌手鄭中基近年獨立發展，並成立機動電視台，主力YouTube拍片及培育演藝界新人，先後以個人公司名義開辦兩次紅館演唱會，同樣非常成功大受歡迎。鄭中基跟經理人何慶湘關係一直良好，「機動電視台」的影片中不時都有阿湘的出現，而且互窒互寸，完全沒有階級之分。早前，鄭中基無預警發聲明，跟阿湘中止合作關係。

鄭中基多年前建立YouTube平台「機動電視台」，成功吸納65.7萬訂閱，每星期推出的影片都為大家帶來歡樂，特別是「一人一個匪夷所思」系列，特別受歡迎，影片陸續都收到不少贊助，相當成功。一向追看「機動電視台」YouTube的觀眾相信對阿湘都不感陌生，事關鄭中基經理人阿湘經常都會參與拍攝。不過早前鄭中基中午突然FB發聲明說：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」由於事出突然，不少粉絲都大感驚訝，因鄭中基跟阿湘關係一直良好，實在估唔到會發生這種事。鄭中基的聲明未有提及何事，部分網友都「留名」等「剝花生」，更有人認為可能只是鄭中基開玩笑，準備另一條整蠱影片。「估唔到首領都會派花生」、「匪夷所思系列」、「睇機動電視台嗰陣，覺得鄭中基同埋湘姐關係超級好，估唔到居然會有今日...」、「呢段說話咁詭異」、「係咪小編無轉番自己AC POST」等等。同時，有網友認為鄭中基的聲明有出錯，提出指正，「後一句明明係老闆自己炒自己」、「講清楚啲，係你本人和公司終止合作？定係終止和她合作？」、「唔係應該本人與機動娛樂立即終止與其合作咩？」等等。

不過，鄭中基的太太余思敏當天早上時間在IG Story以黑底白字寫上：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」而且她Tag住老公鄭中基、阿湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG，網友們認為更混「耐人尋味」。而鄭中基昨晚仍然IG出Po，追問網友們「匪夷所思」新題目，「匪夷所思時間又嚟到啦！成日都收到好多人INBOX想講另一半，咁今次就一次過開兩個題啦！一人一個直男男友之匪夷所思同一人一個難搞女友之匪夷所思！放心啦，為咗保住大家嘅性命安危，今集全部都唔會開名，如果擔心俾另一半睇到仲可以INBOX我哋添！」更開放大家留言。

鄭中基隨後再發聲明，「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後雜開，好作休息，多謝大家一路支持。」



