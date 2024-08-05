巴黎奧運 | 張家朗返港親解脷苔厚濕熱之迷！被問戀情笑笑口這樣回應

巴黎奧運勇奪男子個人花劍金牌的張家朗早前凱旋回歸，帶住個人第二面奧運金牌與隊友何瑋桁一齊返港，雖然航班較預定遲約1個小時至7時05分才到達，但無損機場大批支持者專程來接機，更帶自製燈光牌及紙牌到場，為張家朗而歡呼助興。張家朗和何瑋桁一同接受訪問，親自解釋脷苔厚濕熱之謎，以及罕有開腔回應戀情。

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（香港國際機場FB）

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張家朗完成巴黎奧運的賽事後，今朝搭飛機返香港，並在機場接受傳媒訪問，張家朗孭住代言的Dior背囊一臉輕鬆，他表示：「得到金牌好開心，成功衛冕自己都唔敢相信，覺得係難以置信嘅事，亦好耐冇人試過。我覺得唔止我哋劍擊隊，香港運動員都好努力爭取好成績，有冇獎牌都好值得尊敬，因為大家都付出好大努力，喺四年一屆奧運爭取好成績。（脷苔厚因濕熱？）脷苔方面，其實當日飲咗好多能量飲品同啫喱補充品，先會有咁情況，應該唔關事。」提到劍擊館，他表示已經興建中，亦需要時間搬移器材。提到劍擊隊連續兩年都有金牌「落袋」，他謙虛形容是上一代種出來的樹，由他們去收成，不止是他這一代的功勞。

至於獎金問題，張家朗表示暫時仍未消化，所以未想太多，對於決賽的爭議，張家朗稱自己與意大利選手都有在IG解釋，強調劍擊世界裁判角度是在基本規則中有不同理解，部分會睇手、部分會睇腳，不存在「黑哨」或「偏幫」情況，認為決賽裁判需有一定的經歷先才能擔當，在他看來裁判並無問題。張家朗笑言回港後最想食香港地道美食，因早前提早去法國，已經開始掛住亞洲食物，他又說已和身邊人慶祝，包括和隊友傳短訊等。問及新戀情報道，張家朗笑晒口答：「大家睇到係啲咩，我都冇嘢講畀大家知！」