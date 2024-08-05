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05/08/2024

8月電影、Netflix、Disney+劇集大晒冷！內地沈騰主演喜劇《抓娃娃》 / 黃宗澤陳家樂陶大宇港產片《紮職3》 / Emily in Paris第四季開催

#片單 #電影 #影集 #影視娛樂 #劇集 #Netflix #Disney+
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Text: Sammy Leung

　　天氣這麼熱，好好坐在家中煲劇或者去戲院看一場電影，真的是一個好選擇！近日，有很多電影及劇集上映，即睇8月有沒有電影或劇集適合你！

【8月片單｜上映電影推介】1. 死侍與狼人 - Deadpool & Wolverine：全港熱話！死侍與狼人回歸

 

　　Marvel Studios《死侍與狼人》由賴恩雷諾士及曉治積曼演，一聽到這個組合，就知會掀起全港熱話。《死侍與狼人》講述決心金盤洗手的死侍面臨滅世危機，又要再次穿上戰衣，說服狼人一齊再次戰鬥。

 

 

上映日期：已上映

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】2. 圈套 - Trap：整場演唱會都是一個圈套？

 

　　懸疑電影《圈套》講述一名爸爸和女兒去看演唱會，在演奏場地中有30,000 個粉絲，但這名爸爸發現自己正處於一個「圈套」之中，而「圈套」的目標有機會是自己？

 

 

上映日期：8月8日

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】3. 分期付款愛上你：泰國男神Bright及女神Yaya主演浪漫動作劇情

　　泰國浪漫動作劇情電影《分期付款愛上你》改編自2014年韓國電影《分期付款愛上你》，由泰國男神Bright及女神Yaya主演。故事講述收債人Ai Bo遇到了一個單純的女人Im，而Im為了生病的父親向高利貸借錢。所以Ai Bo協助Im償還債務，並要求Im和自己約會作為回報。

 

 

上映日期：8月8日

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】4. 飢餓教室 - Club Zero：入選康城影展主競賽

 

　　入選康城影展主競賽的電影《飢餓教室》都會在香港上映，故事講述露華小姐到了一間學校擔任營養學老師，她教學生用信念減少進食，抗衡資本社會之惡。有幾個不同目標的同學在她的指導下，飲食份量逐漸減少，相信加入Club Zero，斷食才能認清人生的真理。

 

 

上映日期：8月8日

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】5. 老嘢時速 - THELMA：93歲婆婆被詐騙決定親自出馬追數

 

　　長者都可以活得精彩！美國喜劇劇情片《老嘢時速》故事根據編導Josh Margolin祖母真實經歷改編，講述高齡93歲的花媽婆婆有一日被詐騙了，所以十分不爽的她決定親自出馬追數，過程爆笑得來又窩心！

 

 

 

上映日期：8月15日

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】6. 抓娃娃 - Successor：富商為教仔扮成窮人

 

　　內地喜劇片《抓娃娃》由沈騰、馬麗領銜主演，故事講述巨富商人馬成鋼及老婆春蘭為了磨練兒子馬繼業，扮成窮人，窮養教仔。為了令兒子成材不但建立一支教育專家團隊，仲要奇招避免兒子識破真相。而兒子慢慢長大，心中開始產生了懷疑！

 

 

上映日期：8月22日

預告：

 

 

【8月片單｜上映電影推介】7. 紮職3 - The Unwavering Brotherhood：陶大宇參演港產黑社會電影

 

　　港產黑社會電影《紮職3》由黃宗澤、陳家樂、張繼聰、鄭浩南、周勵淇、陶大宇、朱栢謙等領銜主演，新一輯加入了鄭浩南及陶大宇的參演。預告片中有很多打鬥、劈友、追逐場面，仲有近百人大混戰，非常震撼。

 

 

上映日期：8月29日

預告：

 

【8月片單｜上映電影推介】8. 異形：羅穆盧斯 - Alien: Romulus

 

　　殿堂級《異形》系列有最新一集了，今次電影《異形：羅穆盧斯》背景發生在《異形》與《異形續集》之間，講述一群年輕殖民者為求生存不小心闖入異形繁殖基地，如果不想成為異形寄生體，可以盡力逃走！

 

 

上映日期：8月15日

預告：

 

下頁即睇Netflix推介！

 

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