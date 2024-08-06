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06/08/2024

唔使喊，有得醫！

#退休 #快樂退休 #筋骨傷痛 #痛症 #推拿 #針灸 #拔罐 #拉筋 #痛症療法
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周睇奧運，大家注意力當然被可愛的江旻憓及俊朗的張家朗吸住，對，兩位金牌得主充滿魅力，兼且談吐得體有教養，實在是年輕人的典範，令人十分驕傲。

 

今天的奧運冠軍，也曾受盡筋骨重傷之苦！

 

　　不過，睇呀睇，最令我震撼的一幕，原來是羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，連場奮戰打入八強後出局的訪問片段。

 

　　謝影雪喊到無法說話，良久安定下來才吐出過去兩個月內心的創傷。

 

謝影雪哭成淚人，乃因作賽前兩周，仍受甩骹之苦，壓力爆煲。

 

　　一個一生追尋奧運夢的運動員，到出賽前兩個月才患上類風濕關節炎及肩膊甩骹，除肉體痛苦外，長年夢想幻滅，更是痛上加痛。

 

　　一個本來健壯的運動員，慘被病魔折磨到不能刷牙、梳頭、沖廁所水⋯⋯當然，更無法拿起球拍。幸而，謝影雪憑藉永不放棄精神，加上現代醫療科技及創傷專家容樹恒教授悉心醫治，奇蹟出現，竟可康復重返球場，並參加奧運級數的比賽。

 

　　之前，謝影雪不知喊過多少次。

 

　　其實，過去幾年，我也是多番受到筋骨傷患困擾，時而肩周炎，時而腕管炎，最嚴重是坐骨神經痛，軟骨走了位。

 

我也是筋骨痛常客，尤其坐骨神經痛，如今已有「久病成醫」的經驗。

 

　　任何病，未經歷過的人，很難想象其苦況，故才有同病相憐這句形容詞。

 

　　筋骨痛，一如謝影雪形容，非常磨人，無法入睡，舉步為艱，無望時，只能以淚洗面。

 

　　不過，好消息是現代的科技加醫學界高手如雲，很多病，是可以治癒的，包括筋骨傷患。曾經十字韌帶撕裂的江旻憓，正是最佳樣辦。

 

　　所以，筋骨出現創傷，應做的，是向醫生求助，耐心地接受治療，並且要有紀律地配合物理治療師的指導，每天拉筋及做體操，因妥善的柔軟體操能提升心跳率，並將血液流向肌肉，令其得到養份。

 

　　我傷過之後，已是三分之一個「專家」，並且轉介甚多「苦主」找到適當的醫師協助。

 

　　介紹之前，永遠派定心丸：「放心，絕對有得醫，畀兩三個星期治療時間就掂！你睇吓我就知，最嚴重時，行路都有困難，如今？」

 

　　剛剛又遇上一位女教授，因近月勤於跳舞keep fit，最終傷及左膝半月板，苦不堪言，向小弟求助。

 

　　轉介的醫師，經驗豐富，效率極高，先命女教授踎低再企起，觀察姿勢，已知問題癥結所在，再用手指一錐，就中正痛點，教授即時標眼淚。

 

推拿、針灸、拔罐及拉筋，對治療筋骨痛症，全都有明顯療效。

 

　　「你傷咗這處！我替你推拿、針灸及拔罐，三次就會好番，唔使再嚟！」

 

　　樣樣做齊，痛苦大減，安樂晒。

 

　　其實，女教授只是其中一例，我見過不少沉淪開「痛海」，痛到以淚洗面的，只要肯求醫就有救。

 

　　結論——唔使喊，有得醫。

 

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