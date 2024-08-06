家居風水︰公開室內設計常見風水問題！大門最忌一件事！大門雕花反映屋主心態？廚房爐頭對住兩地方損家人和氣！漏財穿堂煞可靠一物化解？主人房套廁最忌甚麼？小朋友不讀書同床有關





由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！地方風水要看「龍、砂、水、穴」，家居風水則著重「陽宅三要」，即是「門、主、灶」，其設計、擺位都影響一戶人的健康、財運或家人和氣，今次為大家拆解常見的家居風水問題！從大門進屋見到窗前美景，固然是景色開揚，但從風水角度卻犯了穿堂煞，容易漏財，添置甚麼才可化解？主人房套廁最忌甚麼？小朋友不讀書為甚麼與床有關？廚房格局或令家人相處多磨擦，這說法又有甚麼根據？即聽蔣匡文解說！

Read More︰

香港公屋風水（下）：哪些香港屋邨食正龍脈龍氣？彩虹邨出了哪些政經名人？華富邨只屬半吉半凶！點解蘇屋邨專出藝人？想發不要住XXX！3大好風水屋邨踏入九運犯「反吟」格局

-

香港公屋風水（上）：港島公屋王人才輩出全靠「一四同宮」旺文昌！清拆起私樓風水會變？甚麼是龍砂水穴？地方風水要睇埋XX！馬鞍山只有這屋邨「食正」龍脈出紅星名人

-

東張西望何伯面相分析：公開最差晚年運面相！享晚福要睇下巴？長壽有樣睇！家山風水見OO易出反骨子孫？何伯面相好唔好？



＊玄學非精密科學，內容只供參考。