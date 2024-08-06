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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

06/08/2024

實行智慧生活需注意網路安全！提升網路安全4大建議！宜設機制評估教育、支援措施成效

#教育 #支援 #網路安全 #法律 #智慧生活
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　現今的智慧生活下有一個非常重要的問題。網路安全對於不同年齡層和背景的人群來說確實是個挑戰。以下是一些建議：

 

1. 教育和提升意識

 

   - 為青少年舉辦網絡安全工作坊，讓他們了解網上威脅並學習如何保護自己。

   - 針對老年人設計友善易用的培訓課程，教導他們如何安全上網、識別詐騙等。

   - 在社區中心、學校等地方推廣網絡安全知識，提高大眾意識。

 

2. 提供便利和安全的工具

 

   - 開發針對不同年齡層的網絡安全應用程式（App）和軟件，提供簡單易用的功能。

   - 為老年人提供一對一技術支援，幫助他們安全使用智能設備。

   - 確保政府和企業提供的數字服務有良好的安全性和用戶體驗。

 

3. 建立支援網絡

 

   - 成立社區網絡安全小組，讓不同年齡層的人互相照應和幫助。

   - 培養網絡倫理大使，在社區內推動網絡安全文化。

   - 鼓勵家庭成員之間就網絡安全交流意見和經驗。

 

4. 完善法律法規

 

   - 制定更嚴格的法律，打擊網絡犯罪分子。

   - 要求企業提供更高標準的數據隱私和安全保護。

   - 加強執法力度，依法嚴懲網絡詐騙分子。

 

　　評估網絡安全教育和支援措施的有效性是一個很重要的問題。我們需要建立一套全面的評估機制，涵蓋以下幾個方面：

 

1. 參與度和覆蓋率

 

   - 監測參加培訓課程和使用輔助工具的人數

   - 確保涵蓋不同年齡層和背景的群體

 

2. 知識掌握程度

 

   - 對參與者進行前後測評，評估他們對網絡安全知識的掌握

   - 檢視學員在實際操作中的應用情況

 

3. 行為改變

 

   - 觀察參與者在網上行為和習慣的變化

   - 評估他們對家人和朋友的影響力

 

4. 社區參與

 

   - 監測社區網絡安全小組的活躍程度和影響範圍

   - 了解社區支援網絡的運作成效

 

5. 投訴和事故數據

 

   - 分析網絡犯罪、詐騙等案件的數量和趨勢

   - 評估受害者的損失程度和感受

 

6. 用戶反饋

 

   - 定期收集參與者的意見和評價

   - 瞭解他們對相關措施的滿意度

 

　　在這些網絡安全入門是應該有以下的特點：

 

　　1. 淺白易懂的語言，使用通俗易懂的語言，沒有過多的專業術語和技術細節，適合沒有安全背景的初學者認識。

 

　　2. 豐富的實例，以真實案例，使抽象的安全概念更加具體形象。

 

　　3. 循序漸進的內容安排，從基本的網路安全概念開始，逐步深入介紹常見的網路攻擊手法和防護措施，讓大眾能夠循序漸進地掌握知識。

 

　　4. 涵蓋面廣泛，不僅涵蓋了網路安全基礎知識，還包括社交媒體應用、手機安全等多個方面，為大眾奠定全面的安全意識。

 

　　以其淺顯易懂的內容、豐富的實例和循序漸進的安排，可以說是最適合網絡安全用家快速理解的資源。

 

　　可以綜合運用這些指標來全面評估教育和支援措施的成效。同時需要定期檢討和調整計劃，再根據實際情況作出改進，確保能持續提升大眾的網絡安全意識和能力。這需要政府、企業和社區的通力合作，共同努力讓網絡空間更安全、公平。

 

　　香港科技創新促進組（HKtag）舉辦「SHIELDtag 全盾盃2024」，邀請16歲或以上市民組隊參加，藉此普及網絡安全知識，培育和發掘該領域未來人才，截止報名日期為8月6日。

 

　　隨著電腦罪案的出現，香港已採取了相關的刑罰。電子商貿與使用社交媒體日漸普及，如果對付黑客及騙子的法例不夠嚴厲，海外投資者可能會對香港失去信心，因此我們必須嚴厲打擊黑客。很多地方都持相同立場。

 

　　總括來說，實現數碼生活平衡需要全社會共同參與。我們必須通過教育、工具、支援網絡和法律等多管齊下，確保每個人都能安全地享受智慧生活的好處。只有這樣，數碼鴻溝才能得到有效地解決。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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