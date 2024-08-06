姜濤為新歌到台灣練舞累到崩潰！MV戴帽全黑Look被網民質疑向蔡楓華致敬？

MIRROR自從做完演唱會後，12子各有單飛工作，繼盧瀚霆（Anson Lo）推出個人單曲之後，又輪到姜濤有新歌派台。姜濤今次以全黑打扮造型，顯得十分神秘。不過，網民對造型就有意見，令人聯想同一位前輩級歌手。

姜濤早前在IG透露，第十六胎新歌《Every Single Time》即將推出，率先公開了今次的造型。黑色西裝配黑紳士帽，而近日就再貼新相，公布新歌及MV的推出日期，MV宣傳片即將於6日正式播出，7日便會正式派台，晚上9時還會MV首播。

為了配合新歌的舞步，姜濤特別要去到台灣練舞，舞步中就見到他苦練接咪架以及接帽的動作，但這兩樣都考起姜濤，見他每次練習都出晒汗，而且有時做不到動作，都令他十分崩潰。練習期間太累，就直接坐在地上休息。姜濤在IG分享了片段，見到排舞師不斷指導：「你要跟道具跟你混熟，要混熟就需要時間。」

在練習過程中，惟一苦中作樂就是聽台灣人講廣東話。姜濤都好享受，因為現場包括排舞師都是台灣人，所以他們都一邊跳，一邊唱著姜濤的新歌，他笑言聽台灣人唱廣東歌，是很有趣的事。

近來，姜濤的外型都成為批評話題，從排練的時候至新歌造型，姜濤都把自己包得好密實，練舞時就算全身出汗，仍然著住厚長褸和牛仔褲。而MV全黑的造型，卻沒有一點的層次感，而這個造型可算是不太受落，不少人睇到相後都引發他們聯想到一位前輩級歌手。

這位80年代前輩歌手，就是擁有好多膾炙人口歌曲的蔡楓華。蔡楓華同樣是愛穿黑色西裝及戴差不多款式的紳士帽，而且以這款造型做演唱會海報多年。網民把姜濤和蔡楓華的照片放在一起出帖文，「懷疑姜濤團隊抄蔡楓華喎！你地（哋）話係唔係？」

其實姜濤的新造型，早前在網上已經被人談論，而且都有幾多人彈，於上月初，已經有人在帖文寫道，「以為係蔡楓華，原來係姜濤，難道又係向偶像致敬？」上一次姜濤由外表到身型都被指似《玩轉老朋友2》中阿尷一角，當時姜濤還不介意貼出自己照片比併，今次未知他會有何反應呢？