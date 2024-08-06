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06/08/2024

文頌男上月離世家人低調完成喪禮！姐姐分享牽手合照送別亡弟：家姐愛你！

#娛樂 #文頌男 #晴報文章 #演員 #化療 #癌症 #電療 #綜藝節目 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　前J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年發現椎間近盤骨位長有一個6厘米大的惡性腫瘤，確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」。由於面對漫長的治療程序，Koba主動向大家求助，公開戶口QR Code希望「集資」可以幫助他抗癌之路的支持，而他連月來都努力面對電療和化療的抗癌方法，可惜對腫瘤完全沒有幫助。上月13日，Koba最終不敵病魔離世，終年29歲。

 

 

　　Koba上月13日離世，家人代他將10日留下的告別文在IG發布，由他公布自己的死訊，令人惋惜。Koba最後一句留言說：「喺人生嘅最後一哩路，非常感謝親友同各界人士一直以嚟嘅支持同關心，呢段旅程有你哋陪伴，我感到無比幸運同感激。」而Koba的家人當時透露，家人計畫低調處理Koba的身後事，所以沒有公開喪禮的日子及安排。

 

 

　　Koba的健身教練姐姐Hilary前日在IG Story分享一張照片，正是向弟弟送上的花牌，Hilary的心形花牌上款寫上：「陳文男（文頌男真名）胞弟千古」然後送上「永遠懷念」四個字，雖然未有留言交代太多，但相信對弟弟的離世都大感不捨。而她昨日再分享病床拖住弟弟手的黑白照片，相中Koba的手掌纖細而且有傷痕，她留言記錄姊弟的最後對話，她問Koba：「仲有咩想同我講？」但Koba只搖搖頭做出心心手勢給家姐，Hilary留言說：「家姐愛你！」

 

轉載自: 晴報

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