Eric Kwok宣布踢走XiX成員Vici！呻家長極難溝通：未試過受咁多氣

未成年女團XiX參加《聲夢傳奇2》出道，日前有傳成員莊殷玥（Vici）退團，不過經理人郭偉亮（Eric Kwok）早前高調宣布「踢走」Vici，忍不住狂呻Vici家長極難溝通，最終做出踢人決定，更坦言無了Vici感覺會行運！17歲Vici亦在IG開腔，暗示會專注學業。

XiX起初有6位成員，後因劉芷君簽約無綫單飛，而變成5人組合，簽約環球唱片出道。由《聲夢2》開始已超級錫Xix的Eric Kwok順理成章任經理人，老婆葉佩雯擔任形象總監。XiX近日推出新歌《Pretty Good》，成員Vici有份獻唱及拍MV，但連日宣傳活動皆冇影，傳出她要退團。

Eric Kwok昨日帶同四位成員：15歲繆昀希（Charlotte）、17歲良玳瑩（原名梁善知、Crystal）、17歲鄧曉殷（Kiele）及16歲楊秉頤（Caitlin）現身，Eric Kwok說：「我哋有一個成員會被踢走，而唔係自己離開，呢樣要澄清番。」他表示跟Vici家長達成共識，並得到無綫總經理曾志偉及環球支持。問到踢人原因，他坦言因成員未成年，很多時需要跟成員家長溝通、配合，他與太太花了極多時間心機跟Vici家長磨合，結果都失敗。

Eric Kwok形容過程非常痛苦：「我都明白家長好想參與，但好多參與就會干預，時間耐咗，呢個干預就開始變咗唔尊重，開始失去信任，冇咗信任同尊重就基本上冇得行落去。」他表示兩公婆為了XiX犧牲很多：「痛苦咗好耐，我哋都未試過受咁多氣，當然你會話我自己攞嚟，我知道挑戰好大，自己都未做過，但如果我唔做就冇啦！佢哋實在太有才華、好聽話，嗰種力量係香港樂壇冇，所以我都犧牲好多，好多人問我幾時開十周年作品展、YouTube Channel會唔會重開、自己新歌做唔做，因為搞緊XiX（而冇做）。」

至於葉佩雯早前爆seed指有藝人自作主張又零尊重，Eric全力支持老婆：「我太太之前講嘅嘢，我絕對100%支持，至於佢講邊個，大家自己諗，但係佢講嘅嘢係冰山一角。」他忍不住表示沒有Vici，簡直豁然開朗：「（今次）係為咗XiX，為咗其他家長，亦都係為咗佢（Vici）一個決定，我覺得佢無咗我會開心啲，正如我冇咗佢都開心好多！」他指Vici很有潛質，但彼此未能溝通，又認為家長的影響太大：「爹地媽咪係點，佢哋啲女就係點，我只可以話跟佢嗰家人好唔夾，係時候要分開，我亦都教唔到佢，因為佢屋企人覺得我嘅方法係佢哋接受唔到，但其他家長又冇事。」

至於被踢出團的Vici，在記者會後於IG發表心聲，她以英文表示「是時候重新學習了」。她感謝Eric Kwok的栽培及葉佩雯的教導，她十分感恩，並坦言最不捨得其餘四位成員，又表示希望XiX及自己的粉絲能繼續支持XiX。而Vici家姐留言力撐妹妹：「阿妹你見到留言有咁多鍾意你嘅人，唔好為一啲討厭你嘅人而放棄。要（為）嗰啲鍾意你嘅人同自己而努力你明我講咩啦。」