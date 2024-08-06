天氣預報 | 天文台：天氣持續酷熱！這2天分區最高溫度達37°C！邊日會有驟雨？即睇香港9天天氣預報

這幾天天氣超級熱，而今日天文台一度發黃雨，大家上班一定要留意天氣。天氣持續酷熱，所以大家都要多喝水，即睇未來九日氣溫！

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天文台指，今晚及明早有幾陣驟雨及狂風雷暴，最低氣溫約28度；日間大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度。而受高空反氣旋影響，未來數日華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。

圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash

香港九天天氣預報：

● 8月7日（三）：大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱。溫度為29至34 °C、相對濕度為65-90%

● 8月8日（四）：天晴酷熱。溫度為29至34 °C、相對濕度為60-90%

● 8月9日（五）：大致天晴。日間酷熱。溫度為29至34 °C、相對濕度為60-90%

● 8月10日（六）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。溫度為29至33 °C、相對濕度為65-90%

● 8月11日（日）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。溫度為29至33 °C、相對濕度為65-90%

● 8月12日（一）：部分時間有陽光，有幾陣驟雨。溫度為28至32 °C、相對濕度為70-95%

● 8月13日（二）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。溫度為28至32 °C、相對濕度為70-95%

● 8月14日（三）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度為28至32 °C、相對濕度為70-95%

● 8月15日（四）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度為28至32 °C、相對濕度為70-90%

圖片來源：天文台

可以看到8月7日至9日的溫度都在29至34 °C之間，相當熱，所以要多喝水。另外，天文台指，隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，可以從預測中看到未來九日都會有幾陣驟雨，所以大家記得帶遮！

圖片來源：天文台

(圖片來源：天文台)

而特別看看8月8日及9日的溫度，這2天的的分區氣溫預測大致一樣，最低溫度為28°C，而，最高是35°C。而上水更最高溫度高達37°C！

8月8日及9日分區最高及最低氣溫(圖片來源：天文台)

而值得留意的是8月8日及9日，這2天的分區氣溫是一樣的，即睇各區天氣預測：

● 打鼓嶺：27-36°C

● 上水：28-37°C

● 大埔：28-36°C

● 沙田：28-35°C

● 西貢：28-35°C

● 將軍澳：28-35°C

● 橫瀾島：28-33°C

● 黃竹坑：29-34°C

● 尖沙咀：29-34°C

● 青衣：28-34°C

● 石崗：28-36°C

● 流浮山： 28-35°C

● 屯門：28-34°C

● 坪洲：28-35°C

● 長洲：28-34°C

● 赤鱲角：29-35°C